Auto elettrica, la Germania raddoppia gli incentivi a 6mila euro. Escluse benzina e diesel. Ecco chi ci guadagna

La ID.3 nello stabilimento di Zwickau (foto di Mario Cianflone)

Non è la classica rottamazione che avevano chiesto i costruttori, ma un grande piano di incentivi alla mobilità green. Il maxi-pacchetto di stimoli da 130 miliardi concordato mercoledì sera tra i due partner del Governo tedesco contiene infatti una formidabile spinta allo sviluppo delle auto elettriche. Mentre lascia fuori i veicoli alimentati a benzina e diesel. E penalizza i Suv, con un’imposta commisurata alle emissioni di CO2.

Il cuore del provvedimento è il raddoppio da 3mila a 6mila euro del contributo federale all’acquisto di veicoli elettrici puri (BEV) o ibridi plug-in (PHEV) con un prezzo di listino fino a 40mila euro. Sono escluse le vetture ibride non alla spina (mild hybrid e full hybrid) e tutte quelle a combustione interna. Se a questi contributi si aggiungono i 3mila euro messi a disposizione dalle case automobilistiche, si arriva a uno sconto di 9mila euro, che porta il prezzo di un’auto alla spina a livelli competitivi con molte rivali tradizionali.

Modelli premium fuori dagli incentivi

Chi ne trarrà vantaggio? I marchi premium come Audi, Bmw (eccetto la i3), Mercedes e Tesla sono con ogni probabilità tagliati fuori per alcuni modelli. La Model 3 - il modello più economico della gamma di Elon Musk - parte da un prezzo di listino in Germania di 43.990 euro e dunque la casa americana dovrebbe applicare un sostanzioso sconto per rientrare negli incentivi (in Cina però lo ha fatto). Sicuramente esclusi modelli come la Mercedes EQC (da 71.590 euro) e l’Audi E-Tron (da 69.900 euro), mentre con un leggero aggiustamento del listino potrebbero rientrare le Volvo Xc40 Recharge nelle versioni full electric e plug-in hybrid. Rientra la Mini elettrica e la Honda E.

Anche i modelli premium però godranno dell’estensione dello sgravio fiscale per le flotte aziendali elettriche, che è stato allargato dai veicoli fino a 40mila euro a quelli fino a 60mila euro di prezzo.

Quali modelli rientrano negli incentivi

Al contrario, sono certamente inclusi negli sconti auto più economiche come la Kia e-Niro (da 34.290 euro), la Peugeot e-208 (da 36.600 euro) , le gemelle diverse come la Opel Corsa e soprattutto la padrona di casa, quella ID.3 della Volkswagen che segna la più grande scommessa sull’elettrificazione mai fatta dalla casa di Wolfsburg. Ovviamente rientrano i modelli più economici come Smart (da quest’anno solo elettrica) e le versioni a ioni di litio delle gemelle Vw Up, Seat Mii e Skoda Citigo che costano circa 25mila euro.