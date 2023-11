Germania: freno al debito sospeso per tetto massimo prezzi energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo di Berlino intende sospendere il freno sul debito che è in vigore quest’anno, facendo appello in Parlamento a “un’emergenza straordinaria”, per poi introdurre un bilancio supplementare per il 2023 e tappare il buco provocato dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato fuorilegge il trasferimento di 60 miliardi di fondi stanziati per il Covid nel 2022 al fondo per il Clima per l’anno successivo.

Lo ha annunciato un portavoce del ministro delle Finanze Christian Lindner . Il ministro aveva precedentemente dichiarato che i prestiti per i freni ai prezzi dell’energia per imprese e famiglie saranno garantiti con il budget supplementare.

Bild scrive che questo significherà una sospensione del freno al debito per l’anno 2023. Spiegel spiega che “è probabile che il freno al debito venga nuovamente sospeso, anche se il ministro delle Finanze Lindner ha evitato questa parola in una breve dichiarazione”. Lindner presenterà una proposta mercoledì prossimo.

“D’intesa con la cancelliera federale e la vicecancelliera, presenterò la prossima settimana un budget supplementare per quest’anno”, ha spiegato Lindner, aggiungendo che le spese, soprattutto per il tetto massimo dei prezzi di elettricità e gas, saranno poste su “una base costituzionalmente sicura” ed essere così garantiti. Questo richiede un budget supplementare. Lindner presenterà il suo progetto al governo mercoledì della prossima settimana.

“Il governo federale proporrà una risoluzione al Bundestag per dichiarare una situazione di emergenza straordinaria per il 2023”, ha dichiarato il portavoce. Il governo può andare oltre il freno al debito - che limita il deficit di bilancio strutturale della Germania all’equivalente dello 0,35% del prodotto interno lordo - se la Germania è colpita da un’emergenza eccezionale, che deve essere dichiarata dal parlamento a maggioranza.