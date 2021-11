La Germania sospende Nord Stream 2. I prezzi del gas si impennano

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Agenzia federale tedesca delle reti ha annunciato la sospensione temporanea del processo di approvazione per il Nord Stream 2, il controverso gasdotto tra Russia e Germania, citando un ostacolo legale. La certificazione di Nord Stream 2, che è uno degli ultimi passaggi prima della sua messa in servizio, «è possibile solo se l’operatore è organizzato secondo una forma giuridica di diritto tedesco», ha scritto l’autorità in una nota. Il gasdotto collega la Germania alla Russia attraverso il Mar Baltico.

La decisione del regolatore tedesco dell’energia di sospendere la procedura di certificazione provoca il forte rialzo del prezzo del gas sul mercato europeo: il contratto di dicembre del TTF, utilizzato dagli operatori come benchmark per il mercato europeo, ha segnato un balzo dell’11% a 88 euro/MWh subito dopo l’annuncio.

Loading...

A sostenere i prezzi è inoltre lo stop alla produzione di un giacimento in Norvegia per problemi tecnici, che in base alle attese non saranno risolti prima di venerdì.

Il regolatore tedesco ha detto che ha sospeso la procedura di certificazione per il progetto Nord Stream 2 a causa di un cambiamento di forma giuridica alla sua società. Nord Stream 2 AG ha deciso di stabilire una filiale per diventare il proprietario e il gestore della sezione tedesca del gasdotto, quindi il processo di autorizzazione è stato sospeso fino a quando i principali asset e le risorse umane non saranno trasferiti alla filiale.

La filiale tedesca

La mossa arriva nel momento in cui Nord Stream 2, l’operatore del gasdotto, ha deciso di creare una filiale tedesca nel tentativo di soddisfare le regole dell’Unione Europea che richiedono ai produttori di gas di essere legalmente separati dalle società che trasportano il carburante. La russa Gazprom, controllata dallo Stato, è la proprietaria del gasdotto.