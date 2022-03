La Germania valuta sistema antimissile. Putin: da aprile pagamento del gas in rubli

Ascolta la versione audio dell'articolo

Secondo Kiev la Russia ha ritirato le truppe intorno capitale, ma starebbe trasportando missili nel sudest della Bielorussia. Ma il ministero della Difesa moscovita mostra un proprio convoglio di mezzi a 40 chilometri dalla capitale ucraina e annuncia di avere abbattuto cinque velivoli del nemico. Terribile la situazione a Mariupol, dove «i russi stanno polverizzando la città». Per l’intelligence ucraina l’obiettivo di Mosca è dividere il Paese in due, dopo avere fallito nel tentativo di prendere il controllo di tutto il territorio. Intanto i mediatori di Kiev e Mosca si vedranno in Turchia, con il presidente Tayyip Erdogan che guiderà la ricerca di una mediazione. Il capo della delegazione russa Vladimir Medinsky ha spiegato che gli incontri «face to face» ci saranno il 29 e 30 marzo.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che non è intervenuto agli Oscar, è tornato ad aprire sulla neutralità ma niente ha aggiunto sul riconoscimento delle repubbliche russofone «ribelli», mentre a Lugansk viene ventilata la possibilità di promuovere un referendum per l’annessione alla Russia. E la Germania valuta l’acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo. Biden, infine, corregge il tiro: «Non ho chiesto cambio di regime a Mosca».

Putin: pagamento del gas in rubli dall’1 aprile

Non si placa il «fronte energetico» del conflitto. Entro il 31 marzo il presidente russo Vladimir Putin si aspetta un rapporto dal Gabinetto dei ministri, dalla Banca Centrale russa e da Gazprom sull’attuazione del cambio valuta in rubli per il pagamento delle forniture di gas dai «Paesi ostili». Lo ha riferito il servizio stampa del Cremlino, come riporta Ria Novosti. «Il governo della Federazione Russa , assieme alla Banca di Russia e alla società per azioni Gazprom, dovrebbe attuare una serie di misure per modificare la valuta di pagamento delle forniture di gas naturale ai Paesi dell’Unione Europea e ad altri Paesi che hanno introdotto misure restrittive nei confronti dei cittadini della Federazione Russa e delle persone giuridiche russe, al rublo russo. Rapporto 31 marzo 2022, poi mensile», è quanto afferma il servizio stampa del Cremlino.

Zelensky: pronti ad accettare status neutralità

L’Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, in un’intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn. «Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante», ha detto Zelensky. «Era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo - ha sottolineato il presidente ucraino - hanno iniziato la guerra per questo». L’esercito ucraino rivendica circa 17mila soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione. Gli invasori avrebbero perso 586 carri armati, 1.694 veicoli blindati da combattimento, 302 sistemi di artiglieria, 95 sistemi di lanciamissili, 54 unità di difesa aerea, 123 aerei, 127 elicotteri, 1.150 veicoli, 7 navi, 73 autocisterne per il rifornimento di carburante, 66 velivoli senza pilota, 21 unità di equipaggiamenti speciali e quattro sistemi di missili balistici a corto raggio.

Erdogan a Putin: necessario cessate il fuoco

Il presidente turco, Tayyip Erdogan, nella telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin, ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco e di migliori condizioni umanitarie. Lo ha spiegato il suo ufficio in una dichiarazione. «Erdogan ha notato l’importanza di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina, l’attuazione della pace e il miglioramento delle condizioni umanitarie nella regione», si legge nella dichiarazione. La Cina vede «il dialogo e la negoziazione» come «l’unico modo corretto per risolvere la questione ucraina: ciò che tutte le parti devono fare urgentemente ora è alleviare la situazione, promuovere i colloqui e porre fine alla guerra, piuttosto che intersificare i conflitti».