La gestione dei crediti Ires e Iva da cedere per procurarsi liquidità

Per consentire tutto ciò dovrà essere costituita una Spv pubblica che si occuperà di raccogliere i titoli e di collocarli sul mercato, tramite Banche collocatrici.

L'attivo delle Spv sarà pertanto formato dal valore dei titoli ed il passivo dai debiti verso i titolari del credito di imposta. Il debito verrà chiuso proporzionalmente alle vendite dei titoli ed il ricavato distribuito ai titolari del credito tributario secondo una logica “pari passu”.

Il detentore dei titoli potrà utilizzarli per abbassare l'imposta dovuta all'erario, con un premio derivante dall'interesse maturato nei confronti dell'erario dalla data di emissione del titolo stesso.I titoli non avranno come sottostante debito pubblico, ma debito di natura tributaria. È un debito che lo Stato avrebbe comunque in condizioni di normale funzionamento dell'impresa e dell'economia.

Si sottolinea che il debito tributario con sottostante il credito Iva potrà essere utilizzato solo da operatori economici aventi un debito Iva, quindi senza dispersione di imposta. Diversamente, il credito per imposte anticipate generato dalla perdita fiscale potrà essere utilizzato da operatori economici e persone fisiche con imponibili capienti con l'effetto di aver sostenuto tramite la negoziazione del titolo la liquidità di altro operatore economico altrimenti con elevata probabilità di default.

L’utilizzo

La liquidità incassata dall'originario titolare del credito tributario potrà essere utilizzata prioritariamente per: