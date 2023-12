La gestione sostenibile dei rifiuti urbani del Gruppo AVR nell’economia circolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Innovazione e sostenibilità nel comparto ambientale sono gli ingredienti fondamentali per concretizzare le potenzialità dell’economia circolare. Si tratta di un modello di sviluppo che si concentra su nuovi stili di produzione e consumo basati su riutilizzo, ricondizionamento, riciclo. Portando al tempo stesso vantaggi di riduzione dei costi, un migliore utilizzo dell’energia, diminuzione delle emissioni. Si tratta anche di una diversa visione che porta con sé uno sviluppo sostenibile per far fronte ai temi della scarsità di risorse, del riscaldamento globale e della gestione dei rifiuti.



Il tema dei rifiuti è centrale per le nostre economie e per immaginare qualsiasi scenario futuro; è essenziale massimizzare il recupero di materiale, promuovere flussi di rifiuti sicuri e più puliti e assicurare una trasformazione in materia prima seconda di alta qualità.



La gestione dei rifiuti urbani orientata al riciclo necessita prima di tutto di impianti di trattamento.



Il Gruppo AVR, una realtà che opera nel settore dei servizi e facility management da oltre 30 anni, negli ultimi 10 ha rafforzato il proprio business nel settore ambientale con l’acquisizione e la realizzazione di impianti di selezione, trattamento e stoccaggio rifiuti. Oggi gestisce quattro piattaforme per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti sia urbani che speciali, pericolosi e non pericolosi, a Guidonia Montecelio (RM), Anagni (FR), Acquaviva delle Fonti (BA) e Capurso (BA).



L’impianto di Guidonia Montecelio, piattaforma di stoccaggio e trattamento dei rifiuti del valore di 20 milioni di euro, è stato inaugurato nel maggio 2016 con tre linee impiantistiche distinte e indipendenti, una per il trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale e le altre due per la selezione dei rifiuti solidi recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata (imballaggi in carta/cartone e imballaggi in plastica/multi-materiale leggero).



La nascita di questo impianto è stata fortemente voluta dalla Famiglia Nardecchia, a capo del Gruppo AVR, che ritiene da sempre che l’economia circolare sia il futuro dei servizi ambientali.

L’impianto rappresenta una sintesi tra gestione dei rifiuti, tecnologia: delle tre linee impiantistiche che si sviluppano su una superficie di 20.000 mq, quella relativa a selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale consente, con un processo brevettato di lavaggio “soil-washing”, un recupero di materiali fino al 95%, di cui il 55% diventa materiale utilizzabile nel settore delle costruzioni come sabbia, ghiaino e ghiaietto di qualità certificata. Una soluzione innovativa unica in un territorio tuttora povero di tecnologie nel settore:

• assicura il massimo recupero di materia e alta qualità dei prodotti recuperati

• ha un’importante valenza ambientale, rimettendo in circolo materiali altrimenti destinati a discarica

• riduce i costi di smaltimento con conseguenti risparmi economici lungo tutta la filiera

• contribuisce al raggiungimento delle percentuali di recupero previste dalle normative vigenti



L’impianto è arricchito dalle linee di recupero di carta e cartone e del multimateriale leggero (plastica e metalli) che, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, assicurano la massima separazione delle frazioni recuperabili dalle frazioni di scarto e consentono di recuperare 30.000 tonnellate all’anno di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, tra cui quelli dei Comuni dove il Gruppo AVR è gestore dei servizi di igiene urbana.



L’elevata efficienza di separazione permette di ottenere materiale riciclabile di alta qualità, per cui i Consorzi di filiera (Corepla, Comieco, Ricrea, Cial e Coripet) riconoscono un corrispettivo economico più elevato, a beneficio delle Amministrazioni e dei privati che conferiscono il rifiuto presso l’impianto di AVR S.p.A..



La circolarità è ulteriormente garantita con la gestione di tutti gli scarti prodotti sulle linee di produzione negli impianti del Gruppo. In particolare, l’impianto di Anagni garantisce la produzione di combustibile alternativo, a partire dagli scarti della Piattaforma di Guidonia, che viene spedito nei forni esteri con trasporti transfrontalieri.



Il Presidente e Amministratore delegato di AVR Claudio Nardecchia conferma: “Sempre più gli ultimi accadimenti e l’evidenza della crisi climatica pongono scelte necessarie.

L’economia circolare, col suo modello di sviluppo sostenibile è la strada del futuro e l’unica direzione percorribile”. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: “Essere in grado di stoccare, trattare e recuperare i rifiuti provenienti da privati, Pubbliche Amministrazioni e aziende è l’unica soluzione concreta all’incremento della complessità delle normative in tema di rifiuti ma anche la conseguenza alla necessità di immettere sul mercato materie prime seconde utili per diversi impieghi nella filiera produttiva in un’ottica di virtuoso riutilizzo e di creazione di valore, in un contesto di crescente carenza di materie prime.”