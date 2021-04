La giacca ecologica di Armata di Mare per aiutare il Pianeta

2' di lettura

Una grande mostra collettiva en plein air di installazioni ecosostenibili popolerà piazza del Duomo di Milano dal 3 al 5 aprile per veicolare un progetto che mira a sottolineare l'emergenza ambientale e per ribadire quanto sia cruciale il ruolo individuale nel processo di guarigione del Pianeta. I partner dell'iniziativa, KLM e Armata di Mare, si impegnano insieme nella sensibilizzazione delle persone sul tema della sostenibilità, invitando tutti a comportamenti etici e dimostrando il proprio impegno verso la salvaguardia dell'ambiente.



A due anni dalla loro prima collaborazione le due aziende presentano un Globo che parla di rispetto per l'ambiente in cui cielo e mare si incontrano con l'intento di promuovere un nuovo modo di vestire e viaggiare, nel pieno rispetto del mondo che li circonda.

Loading...

I colori della compagnia aerea, volti a richiamare il colore del cielo e delle nuvole, sonoripresi anche nella giacca che Armata Di Mare ha realizzato per l'occasione: Collair è una giacca ecologica, prodotta con materiale riciclato raccolto grazie all'iniziativa di KLM #perunmarepulito, che si trasforma in un comodo cuscinetto da viaggio.

Dal 3 aprile il Collair sarà in vendita sul sito www.armatadimare.com. Un capo perfetto da portare in viaggio in ogni parte del mondo, adatto ad adulti e bambini e il cui ricavato andrà in parte a sovvenzionare la produzione di carburante ecologico. Il 50% del ricavato della vendita del Collair finanzierà il programma SAF (SustainableAviation Fuel) di KLM: elemento chiave per la riduzione di CO2 nel trasporto aereoche, insieme al rinnovo della flotta, all'innovazione tecnologica degli aeromobili e a una sempre maggiore efficienza operativa, aiuterà a ridurre le emissioni con l'obiettivo diabbatterle fino al 50% entro il 2030 (rispetto al 2005).