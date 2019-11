La gig economy non si governa rifiutando la modernità

2Sono previsti a carico del datore di lavoro obblighi informativi molto generici nei confronti dei lavoratori («ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza»), ma la cui omissione può essere valutata ai fini della prova di eventuali violazioni, creando un pericoloso corto circuito fra irregolarità formali ed effetti sostanziali sul rapporto di lavoro.

3Salve eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva, l’elemento di principale flessibilità di questo tipo di lavori viene stravolto: si vieta la retribuzione dei lavoratori in base alle consegne effettuate, lasciando intendere (ma non chiarendo del tutto) che anche il tempo di attesa dovrà essere retribuito, senza distinguere fra chi s’impegna ad accettare le eventuali chiamate e chi no.

4L’ulteriore spinta della categoria oggettivamente ambigua delle collaborazioni “etero-organizzate” verso l’area di applicazione delle regole del lavoro subordinato (idea che aveva senso quando il Jobs Act fu introdotto, a fronte di un lavoro subordinato un po’ più flessibile in uscita e un po’ meno costoso) è oggi uno spauracchio per le imprese, che devono fronteggiare un costo del lavoro fra i più alti in Europa nonché, in caso di licenziamento – per l’effetto combinato del “decreto dignità” e della nota pronuncia della Corte Costituzionale – l’incertezza di un rischio risarcitorio compreso fra 6 e 36 mensilità.

Più in generale, la normativa introduce elementi di rigidità che disincentiveranno la crescita del settore (già si registrano proteste da parte di gruppi di lavoratori che temono, con le nuove regole, di guadagnare di meno).

Ecco quindi che le parole del Rettore del Politecnico di Milano all’inaugurazione dell’anno accademico per parlare del Paese sembrano particolarmente adatte a descrivere le ultime mosse del diritto del lavoro italiano: «Un sistema legislativo e amministrativo passivo, pensato per impedire qualche illecito e non per liberare le energie disponibili; una discussione pubblica in difesa, attenta a resistere al cambiamento e non a costruire nuove opportunità; un atteggiamento prudente nei confronti delle nuove tecnologie, concentrato sui rischi e non sui vantaggi». Difficile dargli torto quando è tanto forte la sensazione che in Italia stiamo progettando il passato.