La gioia della condivisione: il collezionismo secondo Édouard Carmignac

4' di lettura

Dopo un'infanzia trascorsa in Perù, Édouard Carmignac ha vissuto a Parigi e a New York dove ha studiato economia. Nel 1989 ha costituito Carmignac Gestion, divenuta una delle più importanti società di gestione patrimoniale in Europa. La sua collezione rappresenta uno dei pilastri della Fondation Carmignac, nata nel 2000 e oggi guidata da Charles Carmignac, il maggiore dei cinque figli di Édouard. La Fondazione dal 2018 è aperta al pubblico negli spazi di Villa Carmignac, sull'isola di Porquerolles, in Costa Azzurra. In mezzo al mare, tra i profumi della macchia mediterranea e degli eucalipti, la visita alle mostre è un viaggio che intreccia l'esperienza della natura a quella dell'arte. Le opere, mi spiega Édouard, sono “flussi, energie”: qui, in questo luogo magnifico, le sue parole sono perfette.

QUAL È STATA LA SUA PRIMA ACQUISIZIONE? Grüner Strich di Gerhard Richter: un atto fondante, visto che l'artista è assolutamente centrale nella collezione. Quando osservo quest'opera, vedo energia pura. È stata a lungo nel mio ufficio, all'altezza del mio sguardo e, ogni giorno, riuscivo a cogliere qualcosa di diverso. Di recente ho ceduto il suo posto ad Anxious Red Painting, dipinto durante l'isolamento da Rashid Johnson.

Loading...

PERCHÉ HA INIZIATO A COLLEZIONARE? Per un motivo molto pragmatico: i muri bianchi mi fanno paura! Quando ero più giovane, chiedevo a mia moglie di riprodurre quadri celebri per vestire le pareti vuote del nostro appartamento. Poi, con la società, ho iniziato ad acquisire opere e ho invitato i collaboratori che lo desideravano a sceglierne una per il proprio ufficio. Il piacere di vivere circondati dall'arte contemporanea è diventato contagioso. Oggi la collezione conta oltre 300 pezzi, tanti quanti i miei collaboratori.

Charles ed Édouard Carmignac con un'opera di Nils-Udo, “La Couvée” (2019), alla Fondazione Carmignac. (Foto Matthieu Salvaing).

COME SI INIZIA UNA COLLEZIONE E COME PUÒ ESSERE SVILUPPATA?Si inizia sempre per passione e per la gioia di condividere. Questa idea, dominante fin dall'inizio, ha guidato le mie scelte verso opere accessibili, evocative, capaci di veicolare messaggi. Se il cuore della collezione è la Pop Art di Lichtenstein e Warhol, non mancano opere più meditative o astratte come quelle di Richter, Oehlen o Polke. Siamo molto attenti alle nuove scene creative e alle ricerche di artisti come Korakrit Arunanondchai, El Anatsui o Zhang Huan. Considerata anche la fotografia, direi che abbiamo delineato i quattro assi principali della collezione.

COME SCEGLIE LE SUE OPERE? SEGUE I CONSIGLI DI UN ART ADVISOR O DI UN CURATORE? Scelgo sempre quello che mi suggerisce il cuore, non basandomi su consigli esterni. Ho bisogno di vedere le opere prima di acquistarle e visito spesso fiere e gallerie per mantenere il contatto visivo necessario a generare uno shock estetico. Nel caso di Porquerolles è stato diverso. È un'incantevole isola del Mediterraneo dove abbiamo aperto uno spazio per mostre temporanee e un giardino di sculture. Quasi tutti gli artisti coinvolti hanno avanzato proposte site-specific e in questo modo abbiamo costruito una collezione unica di opere in situ, un vero e proprio viaggio immersivo che va da Bruce Nauman a Miquel Barceló, da Jeppe Hein a Ed Rusha.