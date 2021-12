La gioielleria si salva (per ora) dai rincari di oro e metalli preziosi

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultima conferma in ordine di tempo sull’impatto che gli aumenti delle materie prime preziose stanno avendo sull’hard luxury nel suo complesso è arrivata il 18 novembre, quando la Fédération de l’industrie horlogère suisse (Fh) ha pubblicato i dati sull’export di ottobre (quelli relativi a novembre e ai primi undici mesi dell’anno saranno annunciati il 21 dicembre).

Il dato è importante perché la Svizzera produce ed esporta il 90% circa degli orologi di alta gamma venduti nel mondo e da qualche mese la Fh confronta le statistiche del 2021 direttamente con quelle del 2019. In volume gli orologi in metalli preziosi hanno perso l’1%, per un totale di quasi 40mila pezzi esportati.

Ma in valore hanno guadagnato il 19 per cento. Ancora più impressionante il gap per la categoria di orologi in acciaio, che spesso fanno parte delle collezioni di marchi di alta gamma come Rolex e Omega: in volume c’è stato un calo del 6% (quasi un milione i pezzi prodotti ed esportati), ma in valore l’aumento è stato del 3,6 per cento. La ragione di questi dati e percentuali è la crescita dei costi dell’oro e dell’acciaio, che la maggior parte delle case orologiere hanno “scaricato” sui listini, rassegnandosi a vendere meno pezzi, ma senza intaccare valore complessivo e margini. Nella gioielleria l’effetto c’è, ma non (per ora) dell’entità di quello visto in alta orologeria. Grazie anche agli strumenti finanziari che i gruppi del lusso hanno a disposizione, come i futures sull’oro, utilizzati da trader e speculatori, ma pure da aziende del settore della gioielleria e dell’estrazione per operazioni di copertura (il cosiddetto hedging).

Nel medio termine però le cose potrebbero cambiare, anche perché ci sono altre “materie prime” – componenti, in particolare – delle quali le filiere dell’orologeria e gioielleria di alta gamma non avrebbero potuto prevedere ingenti aumenti e cali dell’offerta. Come per oro, argento, platino e pietre preziose però, il vantaggio dell’hard luxury e dalla gioielleria in particolare è la scarsa delocalizzazione avvenuta nei decenni e il fatto che non si tratti certo di produzioni di massa, bensì di nicchia.

Il made in Swiss per gli orologi di lusso e il made in France o in Italy per la gioielleria mette al sicuro, in grande parte, dai colli di bottiglia e scarsità di componenti che stanno sperimentando altri comparti, dall’elettronica al tessile-moda-abbigliamento. Come evidenzia l’ultimo Focus Commodity della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, l’indice dei metalli preziosi è quello che, dal dicembre 2020, è rimasto più stabile: a crescere vistosamente, come sappiamo, sono stati in primis quelli di energia e metalli non preziosi, come l’acciaio per uso industriale. Da qui alla fine dell’anno molto dipenderà – persino per le quotazioni di oro, argento, palladio e platino – dall’evolvere della pandemia, dalle varianti e dai vaccini.