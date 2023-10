La Giornata Internazionale della Cosmesi Naturale 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si festeggerà il 23 novembre la seconda edizione della Giornata Internazionale della Cosmesi Naturale 2023 lanciata da Natrue –Associazione internazionale no-profit che tutela la cosmesi biologica e naturale – per sensibilizzare sull’importanza della biobeauty. Diverse le iniziative previste per l’evento: webinar, progetti creativi, approfondimenti sugli ingredienti naturali o visite alle aree di produzione delle aziende. L’obiettivo condiviso è rimarcare l’importanza della cosmesi green coinvolgendo direttamente brand, associazioni e consumatori nella promozione della cosmesi biologica e naturale. Le proposte registrate sul sito dedicato verranno promosse da Natrue sui canali social utilizzando gli hashtag #choosetruebeauty e #dayofnoc.

Questa giornata di consapevolezza globale è stata voluta e indetta per la prima volta l’anno scorso. È una campagna di sensibilizzazione sulla cosmesi biologica e naturale che si inserisce nel “Knowledge center di One Planet Network”, la piattaforma dell’Onu che offre risorse sul consumo e la produzione sostenibile a livello internazionale.

Dal 2007 Natrue porta avanti un’attenta attività di sostegno della cosmesi naturale e biologica. In particolare, l’associazione lavora per una migliore regolamentazione e per una normativa più efficiente che tuteli il settore assicurando la massima trasparenza verso i consumatori e arginando il fenomeno del greenwashing, ovvero la tendenza a spacciare per naturali e bio cosmetici che in realtà non lo sono.

Per questo ha individuato elevati standard che i brand devono rispettare per essere certificati e riportare il marchio dell’associazione sulle etichette dei propri prodotti. Fra questi ci sono l’utilizzo di ingredienti naturali, di origine naturale e natural-identici, l’assenza di Ogm e sostanze chimiche, l’utilizzo di imballaggi riciclabili e di una filiera trasparente.

«Abbiamo ideato questa Giornata come un momento di sensibilizzazione collettivo, per sollecitare e unire tutti gli operatori e i consumatori attenti a queste tematiche – commenta Mark Smith, direttore generale di Natrue –. L’edizione dell’anno scorso ha riscosso molto successo, registrando una partecipazione decisamente ampia, quest’anno speriamo di poter replicare e superare questo importante risultato. Dare voce e offrire una vetrina online per promuovere le iniziative e le idee creative di chi la cosmesi naturale e biologica la vive tutti i giorni, ci è sembrato il modo migliore per aumentare la consapevolezza riguardo a questo settore».