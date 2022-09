Borse positive nel giorno dell’inflazione Usa. Tassi in rialzo in asta BTp

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta positiva per le Borse europee dopo qualche incertezza iniziale, nel giorno del dato-chiave dell'inflazione americana e aiutati anche dai future Usa, che puntano al rialzo. Il mercato, infatti, si aspetta che l'indice dei prezzi abbia ormai raggiunto il suo picco e attende un'eventuale conferma per capire quali saranno le mosse della Fed (che si riunisce la prossima settimana). A Milano andamento inizialmente volatile per il FTSE MIB che ha cambiato più volte direzione di marcia per poi consolidare al rialzo. Stessa tendenza sulle altre principali piazze finanziarie del Vecchio Continente, dal DAX 30 di Francoforte al CAC 40 di Parigi, passando per Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35).

Il dato sull'inflazione americana è atteso in rallentamento all’8% dall’8,5%: «a nostro avviso - dicono gli analisti di Mps Capital Services - non dovrebbe incidere più di tanto sulla decisione della Fed di alzare di ulteriori 75 punti base i tassi la prossima settimana. Tuttavia un dato sotto l’8%, porterebbe verosimilmente il mercato a prezzare al ribasso il percorso di rialzi della Banca centrale con riflessi soprattutto sul dollaro».

Sul fronte macro europeo, intanto, l'inflazione in Germania ha segnato un +0,3% ad agosto, in rallentamento rispetto al mese precedente ma con un dato tendenziale ancora in crescita (+7,9%). Cala ancora a settembre l'indicatore Zew del sentiment economico per la Germania, a -61,9 da -55,3 di agosto, peggio delle attese.In Uk, segnali positivi dal mercato del lavoro con il tasso disoccupazione sceso a maggio-luglio a +3,6%, mai così basso dal 1974.

A Piazza Affari bene Tim e Amplifon, Mps strappa

A Piazza Affari, sale Amplifon con gli analisti di Barclays che hanno avviato la copertura con overweight e target price a 31 euro, mentre Telecom Italia risale dai minimi. Volatili i bancari, sostenuti nelle scorse sedute dalle prospettive di aumenti dei tassi, da Unicredit a Banca Pop Er. Strappa con vari stop in volatilità invece per Banca Mps in vista dell'assemblea di giovedì chiamata ad approvare il maxi-aumento di capitale da 2,5 miliardi. In coda al listino principale milanesi Iveco Group e Pirelli & C mentre Generali perde quota dopo che SocGen ha ridotto il target price.