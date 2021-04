La Giornata della Terra: come tradurla in impegno sostenibile

5' di lettura

Chissà quando cadrà nel 2021 l'Overshoot Day, il giorno in cui l'umanità consuma integralmente le risorse prodotte dalla Terra in un anno (nel 2020 è stato il 22 agosto). La Global Footprint Network , l'organizzazione internazionale che si occupa di misurare la biocapacità del pianeta e di metterla in relazione ai nostri consumi, ha lanciato un sondaggio, invitando a consultare la sua piattaforma open data e a dare una stima del giorno. Il tutto per lanciare la campagna #MoveTheDate, che risulta ancora più appropriata oggi il 51esimo Earth Day, la più grande manifestazione ambientale dedicata al Pianeta. Da anni la giornata di sensibilizzazione raccoglie un sostegno crescente da parte dei 193 Paesi coinvolti, e l'Italia ha uno dei suoi comitati più attivi, organizzatore di tanti momenti di condivisione e sensibilizzazione fra cui spicca la seconda edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale con un palinsesto di 13 ore di diretta streaming sul canale televisivo digitale RaiPlay e sulla piattaforma www.onepeopleoneplanet.it . Il tema di questa edizione è “Restore our Earth”, che punta quindi l'attenzione a riparare ai danni già fatti, adottando comportamenti e scelte che riducono l'impatto ambientale.

Per misurare il proprio può tornare utile un altro strumento del Global Footprint Network, il Footprint Calculator, che la misura tenendo in considerazione abitudini alimentari, scelte abitative, trasporti, viaggi. Nell'ultimo anno la casa è diventata sempre più centrale come rifugio ma anche come rappresentazione di sé, della propria personalità e principi. Può allora diventare il punto di partenza per tradurre il rispetto per l'ambiente in azione concreta.

Fra architettura e design: i biomateriali Se il mondo del design e dell'arredo sta lavorando da anni per declinare nei suoi prodotti l'impegno nella tutela del pianeta e delle sue risorse senza rinunciare a un bel design (qui un focus su soluzioni hi-tech per il risparmio idrico), molto si può ancora fare nella scelta di materiali e finiture nella fase di rinnovo o costruzione della propria casa. Come Raw Earth la collezione di intonaci in argilla sostenibili, perché naturali regolatori di umidità, di Matteo Brioni. Tattile, versatile, anallergica e in grado di bilanciare il clima interno delle stanze, la terra torna un materiale da costruzione contemporaneo con le finiture e i colori tattili e avvolgenti immaginati dal designer.

Rivestimento Sale Grigio, Raw Earth.

Per chi sta ristrutturando o valutando interventi edilizi più importanti di un restyling, può essere utile la selezione degli esperi di Habitissimo, con materiali naturali e performanti che possono sostituire cemento e mattoni. Come la paglia: impiegata sia come blocchi per strutture edilizie, ha anche eccellenti proprietà di isolamento termico che permettono un'efficienza energetica superiore di circa il 75% rispetto ai muri di costruzione tradizionali. Inoltre, un cappotto termico realizzato con questo materiale ha un'ottima resistenza al fuoco perché le balle di paglia sono così strettamente compresse da non permettere il passaggio d'ossigeno, scongiurando il divampare di incendi.

Lo studio di bio architettura Filo di Paglia è specializzato da oltre vent'anni in costruzioni realizzate con questo materiale e con la canapa, che può essere declinato sia in blocchi al pari della paglia, sia come cemento, sia come mattone, ovvero un biocomposito in canapa-calce con alta capacità isolante termo-acustica, la cui produzione viene effettuata con un procedimento a freddo.