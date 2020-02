La giravolta comunicativa sul coronavirus, meno tamponi e contare solo i casi gravi Da mercoledì vengono inviati giornalmente alle nostre ambasciate report con tutti i dati precisi sul coronavirus: numeri, focolai, aree geografiche coinvolte di Nicola Barone e Marzio Bartoloni

Coronavirus: 10 consigli degli esperti per cercare di evitare il contagio

3' di lettura

L’Italia negli ultimi giorni è diventata un caso internazionale per il boom di contagi da coronavirus che superano i 500 casi e rischia sempre di più l’isolamento. Si moltiplicano i Paesi che chiudono le frontiere agli italiani. Dopo Cina e Corea del Sud siamo diventato nell’immaginario collettivo il Paese più a rischio nel mondo. Un sensibile problema di comunicazione che il Governo ora prova a ridimensionare su due piani: lanciando messaggi agli altri sulla sicurezza del nostro Paese, ma anche cambiando strategia sul conto e l’emersione dei nuovi casi di contagio.

Meno tamponi e conteggio solo dei casi rilevanti

Dopo giorni di escalation di contagiati e vittime, l’esecutivo ha attribuito l'anomalia dell'Italia terza al mondo per positivi al Covid-19 alla grande quantità di tamponi fatti: diecimila contro i meno di mille di Francia e Germania. E così il direttore del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli ha annunciato che al test saranno sottoposti solo i pazienti sintomatici e chi è stato in stretto contatto con le persone positive. Questo perché il rischio contagio «è elevato nei soggetti sintomatici mentre è marcatamente più basso in quelli asintomatici». Non è tutto: cambia anche il metodo di conteggio dei casi positivi. «In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo», ha spiegato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito. I «positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata estremamente importante - ha detto - per la definizione della situazione epidemiologica».

Campagna per informazione corretta all'estero

Arginare la circolazione di notizie imprecise (o addirittura false) rimbalzate da un capo all’altro del mondo negli ultimi giorni. A questo punta la linea che si è data nel frattempo la Farnesina, perché come ammette Luigi Di Maio «più fake news vengono diffuse e più danni, anche a livello economico, subisce l'Italia». La risposta del nostro Paese all'emergenza coronavirus «è stata tempestiva», come riconosciuto anche da Oms e Ue, nel senso della «massima trasparenza e chiarezza nei confronti della comunità nazionale e dei partner internazionali». Quel che non si manca di evidenziare a titoli cubitali, per scongiurare ulteriore panico, è che il fenomeno dei contagi «rimane significativamente circoscritto».

Coronavirus, Borrelli (P. Civile): 40 guariti, 528 contagiati

«Coinvolto lo 0,1% dei Comuni italiani»

Da mercoledì, per decisione de vengono inviati giornalmente alle nostre ambasciate e alla rete consolare report con tutti i dati precisi sul coronavirus: numeri, focolai, aree geografiche coinvolte. In Italia a oggi è coinvolto dall'epidemia lo 0,1% dei Comuni; le persone in quarantena rappresentano lo 0,089% della popolazione totale e il territorio in isolamento è lo 0,01%. Su un totale nazionale di 301.000 km quadrati - segnala la mappa cosnegnata alla stampa estera, presente il ministro Di Maio - i territori in isolamento rappresentano in Lombardia lo 0,5% del territorio lombardo (0,04% del territorio nazionale), in Veneto lo 0,2% del territorio (0,01% del territorio nazionale). In totale è interessato lo 0,05% del territorio nazionale. È possibile circolare in tutti i 7.904 comuni eccetto i seguenti: in Lombardia, Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano; in Veneto, Vò Euganeo. «Faccio un appello a tutti coloro che vogliono bene all'Italia: è importante in questo momento diffondere questi numeri», sottolinea Di Maio.

Per approfondire: