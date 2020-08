La giustizia civile punta sui fondi Ue Con le risorse del Recovery plan è possibile finanziare un piano a largo raggio: più efficienza e taglio dei tempi dei processi sono tra le condizioni poste dall’Europa di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

(Imagoeconomica)

Con le risorse del Recovery plan è possibile finanziare un piano a largo raggio: più efficienza e taglio dei tempi dei processi sono tra le condizioni poste dall’Europa

3' di lettura

Riformare la giustizia civile per renderla più efficiente e ridurre i tempi dei processi, come raccomanda l’Unione europea. È un programma di cui si parla da anni, ma che ora ha la chance di diventare concreto, dato che le risorse del Recovery plan per la ripresa dell’Europa (il Next generation Eu) sono condizionate proprio all’elaborazione di un piano con le riforme che stanno a cuore a Bruxelles, per cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha già chiesto ai ministri di compilare le schede con le proposte.

Nei giorni scorsi dal ministero della Giustizia è arrivata l’apertura ad avvocati e magistrati a pensare a una riforma ad ampio raggio, più coraggiosa di quella contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei ministri a fine 2019 e ora in Parlamento. L’ambizione degli operatori è di poter ragionare, dopo tanti anni di riforme a costo zero, su un progetto che possa contare sui fondi Ue.

IL CONFRONTO EUROPEO Fonte: Eu Justice Scoreboard 2020

Processi con tempi lunghi e incerti

Che la giustizia civile italiana abbia bisogno di interventi lo si legge nei dati. Secondo il rapporto sulla giustizia della Commissione europea (Eu Justice Scoreboard 2020, basato su dati 2018), i nostri uffici giudiziari occupano l’ultima posizione in classifica sia per durata dei procedimenti che per arretrato.

Sono mali noti della giustizia italiana, su cui da tempo si sta cercando di intervenire. Con risultati apprezzabili visto che in dieci anni (dal 2011 a marzo 2020) proprio l’arretrato è diminuito di quasi il 40 per cento. Ma sullo smaltimento potrebbero pesare i rallentamenti dovuti alla sospensione delle udienze e dei termini del lockdown: per la giustizia civile le udienze “a distanza” hanno funzionato, grazie anche all’esperienza del processo telematico, ma non hanno garantito i ritmi usuali.

Le proposte

È su questa situazione che l’Europa chiede all’Italia di intervenire. Le raccomandazioni formulate dal Consiglio Ue lo scorso maggio mettono l’accento sul fatto che una Pa efficace è cruciale per non rallentare l’attuazione delle misure adottate per affrontare l’emergenza e sostenere la ripresa. E tra le maggiori carenze del nostro Paese viene individuata proprio la lunghezza delle procedure della giustizia civile.