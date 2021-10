La Giustizia non lascia il web: nelle riforme il cambio di passo

3' di lettura

Le riforme dei processi civili e penali raccolgono l’eredità delle innovazioni digitali sperimentate durante la pandemia: per ora valide fino a fine anno, sono destinate in buona parte a essere stabilizzate con l’attuazione dei disegni di legge delega. Del resto, è lo stesso Pnrr a indicare la strada della digitalizzazione per rendere più efficiente la giustizia.

Il passo è diverso nel settore civile e in quello penale, se non altro perché il primo ha affrontato l’emergenza e l’esigenza di amministrare la giustizia da remoto con gli strumenti già rodati del processo civile telematico (operativo dal 2014 nei tribunali e dal 2015 nelle corti d’appello). Nel penale la digitalizzazione dei documenti è stata invece una novità quasi del tutto introdotta con la pandemia.

I PERCORSI VERSO LA DIGITALIZZAZIONE

Le novità per i processi civili...

La possibilità di tenere le udienze civili con collegamenti video o di sostituirle con lo scambio di note scritte ha debuttato nel lockdown, per garantire il funzionamento della giustizia nonostante i limiti agli spostamenti. Modalità che sono state molto utilizzate, soprattutto la trattazione scritta. Ora il disegno di legge delega sul processo civile, approvato dal Senato e che entro fine mese dovrebbe avere il sì definitivo della Camera, prevede di stabilizzarle: potranno essere disposte dal giudice a determinate condizioni, se le parti non si oppongono. Sono innovazioni «utili, che semplificano la vita ad avvocati e giudici», afferma il presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi, che fa un solo rilievo: «Da remoto è difficile che la conciliazione del giudice abbia buon esito: il tentativo è più efficace in presenza». Un’altra annotazione arriva da Carla Secchieri, consigliere Cnf e vicepresidente della Fondazione per l’innovazione forense: «Nella trattazione scritta (di cui sarebbe meglio non abusare) andrebbe introdotta la possibilità di replica alle considerazioni della controparte, fissando un termine intermedio fra il deposito delle note e l’udienza, come alcuni giudici già fanno».

Sempre in tema di udienze, la delega civile conferma la possibilità di sostituire l’udienza per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio con il deposito di una dichiarazione firmata digitalmente. E di tenere per iscritto anche i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, se le parti rinunciano all’udienza.

La delega intende anche rafforzare il processo civile telematico, esteso nei mesi scorsi alla Cassazione. In futuro andranno depositati in via telematica tutti gli atti dei difensori nei procedimenti davanti al giudice di pace, in Tribunale, Corte d’appello e Cassazione. Sarà introdotto il divieto di sanzioni sulla validità degli atti informatici quando raggiungono comunque lo scopo. E anche il nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie sarà informatizzato