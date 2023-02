La giustizia proporzionale e la “fioritura” umana

Scambio di benefici

Uno scambio, quindi, sarà considerato giusto se le cose scambiate saranno in proporzione ai meriti o al contributo dato da ciascuna delle parti in questione. Se le parti sono uguali, hanno, per esempio, contribuito in maniera uguale al benessere l'uno dell'altro, o ad fine comune allora giustizia sarà fatta quando i benefici che si ottengono verranno distribuiti in misura uguale. Ma se, invece, le parti sono disuguali nel merito o hanno contribuito in maniera differente l'uno al benessere dell'altro, allora, giustizia prevederà uno scambio di benefici differenti in valore. Quanto differenti? In maniera proporzionale al contributo individuale di ciascuna delle parti in gioco, suggerisce Aristotele.

“Nelle comunità, poi, in cui avvengono degli scambi è questo tipo di giustizia che tiene uniti, la reciprocità secondo una proporzione, e non secondo stretta uguaglianza. Infatti, è col contraccambiare proporzionalmente che la città sta insieme”. Qui il filosofo sottolinea un punto di fondamentale importanza, che verrà sviluppato molto più avanti da John Stuart Mill nell'ambito della teoria della giustizia economica con l'idea di mutuo vantaggio. Aristotele ci invita ad immaginiamo la relazione tra un architetto che costruisce una casa e un calzolaio che confeziona una scarpa. Lo scambio tra l'architetto e il calzolaio non potrà basarsi sulla reciprocità semplice - una scarpa per una casa - ma dovrà fondarsi su una reciprocità bilanciata per la quale i rispettivi benefici saranno proporzionali agli sforzi e ai meriti individuali.

Nei termini della giustizia “niente, infatti, impedisce che il prodotto dell'uno valga di più di quello dell'altro: bisogna, dunque, che il loro valore venga parificato. E questo vale anche per le altre arti: esse, infatti, resterebbero distrutte se ciò che produce la parte attiva in quantità ed in qualità non fosse ricevuto nella medesima quantità e con la medesima qualità dalla parte passiva. Infatti, non è tra due medici che nasce una comunità di scambio, ma tra un medico e un contadino, ed in generale tra individui differenti, non uguali: ma questi devono venire parificati”.

La moneta per pareggiare le cose

Una comunità giusta, dunque, formata da individui eterogenei e differenti distribuirà il mutuo vantaggio in modo proporzionale. Questa idea pone un ulteriore problema: come misurare e parificare i differenti meriti e i diversi contributi individuali? La soluzione aristotelica fa riferimento all'introduzione della moneta, un mezzo che permette di misurare i valori di beni diversi con una stessa metrica omogenea. “La moneta quindi, come una misura, serve a pareggiare le cose, rendendole commensurabili: infatti se non vi fosse scambio non vi sarebbe vita sociale, non vi sarebbe scambio se non vi fosse eguaglianza, non vi sarebbe eguaglianza se non vi fosse commensurabilità. Invero, è impossibile che oggetti tanto differenti diventino proprio commensurabili, ma per l'uso corrente ciò può verificarsi in misura sufficiente. La moneta dev'essere quindi qualcosa d'unico ed essere ciò per via di una convenzione legale: per questo in greco essa è detta ‘cosa legale' [νόμισμα]: ed essa rende tutte le cose commensurabili: tutto, infatti, può misurarsi con la moneta”.

Per questa via, la misurazione attraverso un mezzo che oggi chiameremmo “numerario”, è possibile rendere confrontabili i valori di beni o contribuzioni differenti e attivare processi di scambio proporzionali e quindi giusti in termini distributivi. Tuttavia, Aristotele riconosce anche la possibilità di casi che non possono essere risolti attraverso tale processo perché coinvolgono valori incommensurabili e quindi non confrontabili. Questa è una delle ragioni che spiegano la possibile insorgenza di conflitti: “battaglie e lamentele sorgono – infatti - in conseguenza del fatto che uguali hanno e possiedono cose che non sono uguali, o persone che non sono uguali hanno cose che sono uguali”.