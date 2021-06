La global minimum tax è un passo avanti, ma la strada è ancora lunga

Le piattaforme digitali e l’ecosistema digitale creano al di là dei profitti, ulteriori specifici casi di valore aggiunto che possono essere momenti di imposizione. La quantità infinita di dati che noi tutti offriamo a queste piattaforme è utilizzata per profilare gli utenti, generare big data, produrre un enorme ricchezza, spesso accumulata nei paradisi fiscali – punto controverso se l’accesso sia gratuito o meno, perché se per molte piattaforme lo è, i dati forniti hanno un valore intrinseco per il quale non v’è nessuna contropartita monetaria. Questo immenso valore aggiunto è una nuova base imponibile che non può esser sintetizzata solo dall’imposta sulle società; vanno pensati tributi adeguati.

La condizione decisiva di questo accordo, posta soprattutto dagli Usa, è che i Paesi europei rinuncino alle web tax. L’unica spiegazione di questa richiesta è che questo tipo di imposte siano molto fastidiose per gli operatori digitali. Dal punto di vista degli effetti del tributo, è vero che un’imposta sulle vendite può essere distorsiva, finire sui prezzi al consumo e causare effetti di duplicazione dell’imposta. La traslazione dell’imposta in avanti non sembra di per sé un problema, perché come sappiamo anche quella sulle società, come dimostrano 60 anni di studi sull’incidenza delle imposte, finisce per passare sui prezzi e/o sui salari. Anzi in alcuni casi – come per le imposte sui consumi – la traslazione in avanti è proprio ciò che si vuole. Ne appare in sé un problema la tesi che un’imposta simile tasserebbe le aziende italiane. Ciò appare inevitabile, se si vuole un’imposta generale; d’altro canto, un’imposta solo su aziende straniere sarebbe contraria ai trattati internazionali sulla doppia imposizione, ai princìpi del commercio internazionale e della non discriminazione.

Siccome si deve essere diffidenti per natura su queste materie, e non credo che nessuno sia in vena di regali e visto che larga parte delle aziende in questione sono statunitensi, se un Paese rinuncia a base imponibile, non è per fare un dono agli altri, ma perché la situazione attuale non è a suo vantaggio. Detto diversamente, le web tax attuali colgono nel segno e sono poco eludibili. Questo è il punto. Vanno migliorate, rivisti i limiti di fatturato e affrontati i possibili effetti di duplicazione e le distorsioni. Hanno dato finora un gettito inferiore alle aspettative, ma prima di cancellarle si deve riflettere.

Infine, andrebbe approfondita l’affermazione della volontà di trasferire i taxing right ai vari Paesi Ocse su «almeno il 20% dei profitti superiori al margine del 10%» (considerato il rendimento normale) delle aziende multinazionali più profittevoli. È un bene che parte dei profitti delle multinazionali siano riallocati sul piano territoriale. Ma come è stata calcolata questa percentuale? E perché si è deciso che il tasso di rendimento normale debba essere fissato al 10%? Sono domande a cui va data una risposta adeguata. Un passo in avanti è stato fatto, non c’è dubbio, ma siamo solo all’inizio e abbiamo davanti ancora una lunga strada.