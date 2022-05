La globalizzazione è viva ma dopo la guerra in Ucraina è molto più selettiva

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’apice della globalizzazione è ormai alle nostre spalle? Anche se molti se ne dicono convinti, dare una risposta a questa domanda non è facile. Dal punto di vista degli scambi commerciali tra Paesi, globalizzazione vuol dire che tutti commerciano con tutti. Questo genera una fitta rete di connessioni dirette e indirette, che in inglese si chiama World trade network. Per immaginare che cosa sta succedendo alla globalizzazione e quindi che cosa accadrà alle relazioni internazionali, occorre capire come questa rete evolverà a fronte degli eventi epocali che stanno segnando questo primo quarto di secolo, dagli attentati dell’11 settembre (2001) alla crisi finanziaria (2008), dalla guerra commerciale (2018) alla guerra militare (2022, per indicare solo l’ultima di tante date funeste), passando per la pandemia (2020). Da questo punto di vista, non ci stiamo facendo mancare nulla, come i nostri bisnonni nella prima metà del secolo scorso.

Il problema è che visualizzare in modo intelligibile la rete degli scambi mondiali è un’impresa ardua anche per i più sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale. C’è però un modo semplice per farlo in modo molto approssimativo ma anche intuitivo, a partire dalle nostre esperienze quotidiane. Chi più chi meno, siamo tutti connessi nei social network, reti di relazioni sociali in cui ognuno di noi è un nodo collegato ad altri nodi, rappresentati i nostri amici o semplici conoscenti. Chiamiamoli tutti “seguaci” per semplicità. L’intensità della connessione tra un nodo e un suo seguace dipende dal volume di informazioni trasmesse dal primo al secondo. Tra i nodi ce ne sono alcuni che sono più importanti di altri perché hanno molti seguaci e perché trasmettono molte informazioni. La complessità del network nasce dal fatto che chi viene seguito è normalmente a sua volta un seguace di qualcun altro.

Come capire quali sono i nodi più importanti della rete? Il nodo più importante per me è quello da cui ricevo e a cui invio più informazioni. Analogamente, i nodi più importanti per un social network sono quelli da cui i suoi membri da cui ricevono e a cui inviano più informazioni. Tali nodi sono i “centri” della rete.

Questo semplice concetto di centralità può essere applicato agli scambi internazionali, per vedere come sono cambiati negli ultimi decenni i centri del World trade network. Andiamo di trent’anni in trent’anni. Nel 1960 c’erano quattro centri connessi tra loro e un quinto centro che stava per i fatti suoi con pochi seguaci altamente selezionati. I quattro centri interconnessi erano, in ordine decrescente di importanza, gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania Occidentale e la Francia. Il secondo e il quarto in virtù dei rapporti privilegiati con le loro ex colonie. Il terzo per la sua preminenza sull’Europa e il primo per la sua dominanza globale. Il centro isolato dagli altri centri era l’Unione sovietica circondata dai suoi alleati.

Passano trent’anni e nel 1990 le cose sono cambiate drasticamente. Francia e Germania restano centrali in Europa, mentre il Regno Unito ha perso terreno diventando un centro di secondo livello subordinato alla Germania, più o meno come l’Italia. Anche il mondo sovietico, ormai prossimo alla dissoluzione, ha cominciato ad avvicinarsi all’orbita tedesca. Gli Stati Uniti dominano il resto del mondo interagendo soprattutto con il Giappone, diventato nel frattempo il primo centro asiatico di rilievo globale. Un altro centro asiatico si sta però affacciando sulla scena, per ora con un pugno di seguaci. Si tratta della Repubblica popolare cinese.