Brulla, montagnosa e vulcanica, con un clima costantemente rinfrescato dagli Alisei, la piccola isola di La Gomera, nelle Canarie, dista appena 39 chilometri in linea d'aria dal porto di Los Cristianos, a Tenerife. Dirupi, gole e canyon, nonché palme sparse e terrazzamenti coltivati a cereali e legumi, tenuti insieme da un'infinità di muretti a secco, disegnano il suo paesaggio remoto, tra il decaduto e il dimenticato. A nord troviamo campi di mais e patate, e vigne sparse, oltre alle immancabili piantagioni di banani. Il sud, meno rurale, è dominato da euforbia, manghi, palme da dattero (da cui si ricava il “miel” che mescolato a spirito diventa il “guarapo”, l'acquavite locale), agave e fichi d'India. Terra antichissima, risalente a 12 milioni di anni fa, dove l'erosione del suolo vulcanico è più evidente che a Tenerife, La Gomera conserva un vasto lembo di laurisilva, il bosco di lauri endemici e sempreverde, tipico dei climi umido-tropicali, reliquia di antichissime foreste, con un sottobosco di muschi e felci, erica arborea e viburnum tagliato da antiguos caminos, le mulattiere per il trasporto di carbone e latte di capra. Un paradiso per il trekking oggi circoscritto nel perimetro del Parque Nacionale de Garajonay esteso su 40 km2, pari all'11% del territorio. Ed è qui che è bello camminare, in località Barranquillos, sul sentiero che conduce a una terrazza naturale con vista sul villaggio di Alojera, sulla costa nordoccidentale. Tra i villaggi da non perdere, Agulo, piccolo e rotondo, con una curiosa chiesetta con cupolette edificata su un luogo di culto del 1613 e la caratteristica calle Pintor Aguiar, con le case “nobili”, le porte e gli scuri in legno lavorato, completamente circondata da terrazzamenti di banani. Nel centro storico del piccolo capoluogo, San Sebastian de la Gomera, si trova la chiesetta della Asuncion, in stile gotico-atlantico, con elementi mudejar. Su una piazzetta che si apre su calle Real sfila la Casa de la Duana dove sostò Cristoforo Colombo di passaggio per le Americhe. In piena campagna-montagna, a La Gomera, si trova la piccola trattoria con camere Casa Efigenia aperta quando non c'erano né strade nè luce elettrica. La vecchia bottega che vendeva caffè e zucchero è ancora lì. Così le vecchie ricette rigorosamente vegetariane: minestrone di verdure con mais (gofio) e il pane con ricotta forte. Da portare con sé per spezzare la fame anche sulla playa di Santiago e sulla spiaggia della Calera a Valle Gran Rey.

