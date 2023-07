La Gomera: l'isola magica

La Gomera è detta “l'isola magica”. E' la penultima delle Canarie per estensione e misura soli 20 chilometri da nord a sud. Un tesoro ecologico, con una costa punteggiata da piccole spiagge tra le scogliere. Il paesaggio montuoso e accidentato è ricco di contrasti: nello spazio di pochi chilometri si passa da valli ricoperte di palme a precipizi immensi, da aride coste con fondali ideali per il diving a un’affascinante selva di piante e alberi. Spicca su tutto il Parco Nazionale di Garajonay, una foresta dalla vegetazione preistorica dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Addentrarsi nei sentieri che lo attraversano è un'esperienza unica. Un altro buon motivo per visitarla è l'ottimo cibo locale. Il gofio delle Canarie, per esempio, è parte dell'identità di questo luogo: antica farina dal profumo intenso a base di una miscela di cereali tostati e macinati nei tradizionali mulini che si produce ancora oggi secondo la ricetta degli aborigeni vissuti oltre mille anni fa. È un ingrediente base della cucina locale, ricco di minerali, proteine e carboidrati, ma povero di grassi e viene impiegato anche in preparazioni di carne come lo stufato delle Canarie o insieme al brodo di pesce nella zuppa tipica, il sancocho.

La Gomera - Hermigua, piscinas naturales ©Ente Spagnolo del Turismo

Recarsi nei tradizionali mulini significa fare un salto nel passato delle isole e conoscere una parte importante della cultura contadina, scoprendo un prodotto dall'aroma unico. Sono ancora in funzione 34 mulini, tra cui il Molino Imendi Gofio, a San Sebastián de La Gomera, la città più importante dell'isola, famosa per essere stata l'ultimo approdo di Colombo alla volta dell'Oceano, ricorrenza che si ricorda ogni 6 settembre tra le strade del centro storico, le case colorate e i cortili dall'architettura tradizionale. Altro spunto gastronomico è l'almogrote, un paté di formaggio, fatto con formaggio duro stagionato 18 mesi, peperoni, olio e sale. Per un soggiorno esclusivo, il Parador de la Gomera, con vista panoramica sull’isola di Tenerife e sul Pico del Teide, e l'Hotel Rural Ibo Alfaro, romantico e semplice al tempo stesso.