La gomma riciclata diventa un dispositivo salvavita per i motociclisti

La gomma degli pneumatici fuori uso diventa materia prima per i dispositivi salvavita per i motociclisti. La fase del prototipo, che messe assieme l'Anas e il consorzio Ecopneus, è stata superata e i test hanno dato risultato positivo.

Il dispositivo, progettato dall'Anas e costruito con i componenti in gomma riciclata provenienti da pneumatici fuori uso della filiera Ecopneus in combinazione con materie termoplastiche, capaci di coniugare le prestazioni tecniche e la qualità, valorizzando l'elasticità e l'assorbimento degli urti proprie della gomma riciclata, e realizzati con il supporto dell'azienda Proge Plast, è stato testato in campo prova e certificato.

La barriera di gomma

Nello specifico, il dispositivo consiste in una sorta di striscia in gomma, che si applica nella parte bassa dei guard rail garantendo “continuità su strada” e non richiede interventi di manutenzione o ripristino a seguito dell'urto perché, grazie all'elasticità conferita dalla gomma riciclata, il dispositivo può ritornare nella forma originale. Una caratteristica dei compound è quindi l'azzeramento dei costi di manutenzione.

Sicurezza in caso di impatto

«Grazie all'elasticità e alla capacità di assorbimento degli urti dei compound in gomma - sottolineano al consorzio Ecopneus -, il nuovo prototipo di dispositivo Anas assicura la massima sicurezza nei casi di impatto con il corpo del motociclista limitando le lesioni gravi».

I risultati positivi al test

Fin dai primi test effettuati, il prototipo ha ottenuto «ottimi risultati», adattandosi anche a stretti raggi di curvatura. «I risultati ottenuti dai test dimostrano, ancora una volta, come la gomma riciclata da Pfu, in combinazione con i materiali termoplastici nei compound, sia una risorsa e una soluzione performante, sostenibile e funzionale a tanti settori - sottolinea Serena Sgarioto, Innovation manager di Ecopneus-. Nella sicurezza stradale, l'impiego della gomma riciclata nel dispositivo salva motociclisti può fare la differenza grazie alle proprietà di shock absorption del materiale, che assicura una maggiore protezione per l'utente. Un'innovazione anche in termini di durabilità e sostenibilità, in quanto l'elasticità della gomma consente al dispositivo di mantenere la forma originale anche dopo l'impatto».

Le altre applicazioni

Quello dei dispositivi salva motociclisti non è che l'ultima delle applicazioni utilizzate per i prodotti realizzati con gomma riciclata. Altri impieghi spaziano dall'automotive, come componentistica e finiture dei veicoli all'edizia per arrivare alla zootecnia (rivestimenti e protesi per gli zoccoli degli animali) sino allo sport con campi da gioco temporanei o removibili per la pratica di diverse discipline sportive.