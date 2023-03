La governance bancaria deve evolvere di pari passo con la tecnologia

Alla luce di queste tre tendenze, la trasformazione digitale è oggi ampiamente considerata sia un imperativo strategico sia un rischio strategico per le banche. Qual è dunque il nostro ruolo come autorità di vigilanza in questo nuovo contesto?

Tommaso Padoa-Schioppa, con il quale ho avuto l’onore di lavorare in passato, sostenne in un suo noto intervento che il compito dell’autorità di vigilanza non è impedire una selezione darwiniana nel sistema finanziario, né proteggere i dinosauri del settore bancario dall’estinzione. Il nostro compito, infatti, non è difendere le quote di mercato delle banche. È però nel nostro interesse assicurare che la nostra azione di vigilanza incoraggi le banche a sviluppare e attuare solidi piani di trasformazione digitale, soprattutto se a beneficio di una maggiore efficienza in termini di costi, la quale accresce la redditività e migliora complessivamente i modelli di business.

Temo tuttavia che molte banche possano sottovalutare la velocità dell’innovazione tecnologica e l’urgenza della trasformazione digitale. Basta guardare all’evoluzione dell’intelligenza artificiale negli ultimi mesi per constatare come un modello linguistico generativo abbia il potenziale per rappresentare un vero punto di svolta per molte imprese. Sebbene le banche stiano già cambiando, saranno la natura, la rapidità e l’entità di questa trasformazione a determinare il modo in cui gestiranno i propri modelli di business e rischi strategici, nonché la propria capacità di tenuta operativa.

Lo scorso anno abbiamo avviato due importanti iniziative per comprendere meglio il processo di trasformazione digitale del settore bancario europeo. Ci siamo confrontati con le parti interessate, fra cui le banche e le società tecnologiche e di consulenza, per acquisire conoscenze dirette sulle principali tendenze del mercato. Abbiamo inoltre interpellato 105 banche di grandi dimensioni per valutare lo stato di avanzamento della loro trasformazione digitale. Dalle loro autovalutazioni sono emersi i seguenti risultati.

La quasi totalità delle banche partecipanti all’indagine si è dotata di una strategia di trasformazione digitale. Tali strategie sono incentrate sull’incremento della redditività, da perseguire migliorando l’esperienza offerta alla clientela o accrescendo l’efficienza operativa. Le risorse di bilancio destinate in media alla trasformazione digitale risultano tuttavia ancora limitate, pari soltanto al 4% dei costi operativi nel 2021.