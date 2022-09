Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Esistono profumi familiari e floreali come la violetta, altri più intensi, resinosi e sconosciuti come l'oud, essenza tratta dall'albero che cresce nell'India nordorientale.

“Questione di olfatto, questione di naso, questione di pelle… il più selvaggio dei sensi, il più sensuale dei sensi. Primo segnale di allarme, strettamente collegato alle nostre emozioni e fautore dei nostri istinti primordiali, l'olfatto, dalla sua originale natura, attraverso l'arte della creazione di profumi, può divenire anche il più sofisticato e aristocratico dei sensi”.

Per avventurarsi in questo mondo, Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da martedì 20 settembre il volume “La grammatica dei profumi” di Giorgia Martone. Un libro dedicato alle essenze suddivise originalmente in legni, fiori e frutti. Ogni profumo riporta una presentazione, e poi aneddoti, citazioni, curiosità legate alla sua storia o al suo utilizzo. Un libro pensato per gli amanti dei profumi. Un emozionante cammino lungo le strade delle essenze, attraverso legni ricchi e vibranti come foreste, fiori preziosi ed eleganti, frutti che restituiscono le fragranze del Mediterraneo. L'olfatto è il regno impalpabile dell'immaginazione, i profumi sono le porte per arrivarvi.