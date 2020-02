«La Grande America è tornata». L’autoelogio di Trump in un Congresso diviso

Un discorso pieno di ottimismo

Trump, nonostante il voto pendente sull’impeachment, ha tenuto un discorso distensivo e pieno di ottimismo. Ha parlato per un'ora e 21 minuti interrotto continuamente dagli applausi dei repubblicani. Ha ricordato tutti i successi della sua amministrazione a partire dall’economia, la Borsa sui massimi, la disoccupazione ai livelli più bassi da mezzo secolo e i recenti accordi commerciali con Canada, Messico e Cina. «La nostra economia è la migliore di sempre».

Ma con pochi impegni

Un “discorso positivo” ma “leggero” negli impegni di fronte a un Congresso diviso che nell'anno delle elezioni è destinato a non concludere molto. Uno straordinario spot elettorale in prime time a reti unificate per Trump studiato alla perfezione dai suoi collaboratori per toccare le corde emotive degli americani.

L’effetto emotivo per la tv

Così a ogni passaggio per rimarcare l'effetto televisivo il presidente si soffermava a salutare un testimonial presente sulla balconata. Il ragazzino che sogna di fare l’astronauta quando parlava di ritorno allo spazio e “degli americani che saranno i primi a piantare la bandiera su Marte”.

Siria e Iran

Quando ha ricordato l’uccisione del leader islamista al-Baghdadi Trump ha salutato i genitori di una cooperante uccisa in Siria dall’Isis. Ricordando poi il recente blitz che ha portato all'uccisione di Soleimani, Trump si è soffermato a salutare la moglie e il figlioletto di un sergente morto in Iraq, saltato in aria -ha ricordato - su una delle mine fornite da Soleimani agli sciiti iracheni. Lo stesso ha fatto parlando della sua iniziativa per aiutare le famiglie meno abbienti a pagare le rette scolastiche quando ha salutato una ragazzina afroamericana e la madre single e in diretta tv ha annunciato che la scuola, grazie a lui, era pagata. Un po' libro Cuore un po' sogno americano dove tutto è possibile, «la nostra agenda è pro crescita, pro famiglia e soprattutto pro America», ha detto Trump che ha snocciolato uno dopo l'altro i dati dei suoi successi e dei suoi record.

«Tutti i paesi ci ammirano»

A partire dai 7 milioni di nuovi posti di lavoro creati. Il “blue collar boom”, il boom della classe operaia e dei lavoratori a basso reddito che non hanno guadagnato mai come ora, così come per le varie minoranze etniche. «Tutti i paesi ci ammirano per i nostri record», ha detto il presidente.