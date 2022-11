La grande battaglia dei formati: i video brevi mangiano il web

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non ci sono più le ricerche di una volta. Perché anche per quelle effettuate online dagli studenti di oggi si registra un cambio di paradigma che segna un’evoluzione dei consumi digitali a favore della fruizione del video. La conferma arriva dal Brainstorm Tech, evento organizzato in casa Google. Prabhakar Raghavan, vice-presidente del colosso di Mountain View e responsabile del suo sistema di ricerca, ha evidenziato come la generazione Z adotti sempre di più piattaforme come TikTok e Instagram, perdendo l’abitudine di fare ricerche online in modo tradizionale a favore di contenuti immersivi e videocentrici.

Già oggi il 40% dei giovani americani tra i 18 e i 24 anni, quando sono a caccia di un posto dove mangiare, non vanno più su Google Maps ma sulle videorecensioni. Ma c’è dell’altro. Quello che si sta verificando è una convergenza tra schermi – dagli smartphone a quelli immersivi dei canali cinematografici – sull’uso evoluto dell’elemento video. Nell’estate appena passata, con i cinema ancora in sofferenza per la pandemia, Sony ha voluto promuovere l’uscita del suo nuovo film Bullet Train, diretto da David Leitch e con il coinvolgimento di Brad Pitt, creando la più grande attivazione di campagna pubblicitaria per un singolo film mai implementata da un distributore cinematografico su TikTok.

Solo in Italia a più di 15 creator è stato chiesto di interagire con uno spezzone del film in una personalizzazione senza precedenti e di mostrare il proprio stile personale per promuovere la pellicola in pochi secondi.

Video snack asso-pigliatutto

“TikTok ha divorato Internet”: così ha titolato il Washington Post pochi giorni fa, raccontando come l’app abbia aperto la strada ad una nuova era di attenzione istantanea e parcellizzata, segnata dallo scroll continuo e da una relazione più intima e costante con le video star in formato verticale. «In cinque anni l’app, una volta liquidata come moda passeggera, è diventata uno dei colossi più importanti, discussi, sofisticati e geopoliticamente complicati. Un fenomeno che si è assicurato una comprensione impareggiabile anche da un punto di vista culturale e nella quotidianità dei consumi online. Nessuna app è cresciuta più velocemente arrivando ad intercettare oltre il miliardo di utenti, con più di cento milioni di loro negli Stati Uniti», ha scritto Drew Harwell sul Washington Post.

La battaglia dei formati

Uno, nessuno, centomila e più video su una pluralità di piattaforme, ma meglio se snack, quindi corti e con un forte potenziale di viralità. TikTok, YouTube Shorts, i Reels di Instagram: ecco il boom che parte dal flusso breve di immagini e che atterra sulle chat partecipate. Sembra che si sia ormai avverata la profezia di Nicola Mendelsohn, vice-presidente di Meta e da tempo braccio destro di Mark Zuckerberg, che già tre anni fa teorizzava come il futuro dei social e in particolare della galassia di Facebook sarebbe stato caratterizzato da “video, video, video”.