La grande corsa all'Isee per avere i bonus prosciuga i fondi per i Caf

Tutti in fila per l’Isee 2020. L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare serve per poter accedere al bonus vacanze e alle diverse forme di sostegno al reddito messe in campo contro l’emergenza economica da Covid-19. Nei primi quindici giorni di agosto i Caf hanno inviato il 70% di pratiche in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A luglio il 30% in più. Complessivamente sono già state elaborate l’85% delle dichiarazioni inviate in tutto il 2019. «Con questo ritmo a metà settembre avremo già esaurito il plafond di risorse previsto dalla convenzione con l’Inps per l’invio gratuito degli Isee», affermano Massimo Bagnoli e Mauro Soldini della Consulta nazionale dei Caf.

La convenzione tra l’Inps e i centri di assistenza fiscale vale quest’anno circa 117 milioni di euro, inclusi i 20 milioni aggiuntivi stanziati con la legge di Bilancio 2020, mentre 15 milioni sono impegnati per la gestione del reddito di cittadinanza. Già l’anno scorso, in cui si è registrato il 20% di pratiche Isee in più rispetto all’anno precedente, il budget per l’invio delle Dsu (la dichiarazione sostitutiva necessaria per l’elaborazione dell’indicatore) era stato esaurito prima del tempo e il 2 dicembre l’Inps ne dava comunicazione. Quest’anno, però, i numeri rischiano di essere addirittura fuori controllo.

A metà di agosto erano state già prodotte dai Caf 6 milioni e 412mila Dsu, mentre in tutto il 2019 erano state 7 milioni e 578mila. Di solito i Caf veicolano la quasi totalità delle pratiche registrate dall’Inps (il 94,7% nel 2019), anche se - bisogna ricordarlo - da febbraio di quest’anno è possibile scaricare l’Isee precompilato sul sito dell’Inps e, con le dovute attenzioni, i più intraprendenti potrebbero aver scelto anche il fai-da-te.

Fatto sta che l’introduzione del bonus vacanze per i nuclei con Isee sotto i 40mila euro ha potenzialmente reso necessario l’invio della pratica per 4,8 milioni di nuclei familiari (molti dei quali fuori dal radar di altri benefici per cui era già richiesto l’indicatore): a metà agosto già 1,2 milioni di famiglie avevano ricevuto il bonus tramite l’appIO e tante altre avranno tempo fino al 31 dicembre per chiederlo e utilizzarlo. A questi numeri si affiancheranno presto le numerose pratiche Isee, tradizionalmente inviate tra settembre e ottobre, per accedere alle agevolazioni di università e rette scolastiche. E le molteplici iniziative vincolate all’indicatore messe in campo sul territorio (da Regioni ed enti locali) per sostenere le famiglie in maggiore difficoltà.

Con il peggiorare della situazione economica, infatti, per tante famiglie l’Isee potrebbe diventare decisivo, magari aggiornato in corso d’anno tramite l’Isee corrente (possibile solo in alcune situazioni di disagio). Lo dimostra il continuo lievitare delle richieste di reddito di cittadinanza negli ultimi mesi, a cui il Governo ha affiancato il reddito di emergenza prorogato fino al 15 ottobre. Per entrambe gli assegni l’Isee è condizione di accesso.