La grande crescita dello yuan digitale

L’E-Yuan è una valuta digitale a corso legale che affianca – ma non sostituisce – il contante come strumento di pagamento per le piccole transazioni quotidiane. Gli E-Yuan non maturano interessi, per non far entrare la valuta digitale (a rischio zero) in diretta concorrenza con i depositi bancari (che un rischio di credito, per quanto basso, ce l’hanno).

Questo orientamento appare coerente con l’obiettivo strategico del governo cinese di accrescere il controllo dei flussi finanziari all’interno dell’economia a fini di antiriciclaggio e lotta alla fuga di capitali.

Tutti gli utenti sono obbligati ad attivare un (conto) wallet presso le banche accreditate alla distribuzione per poter ricevere e spendere E-Yuan. A differenza dei servizi offerti dalle compagnie private che richiedono sempre l’identificazione, per piccole transazioni in E-Yuan basta il numero di telefono. Un’operatività per importi elevati è possibile solo attraverso l'attivazione di un c.d. “account premium”, con piena identificazione dell’utente e tracciabilità delle transazioni.

La diffusione dell’E-Yuan sta sicuramente beneficiando del vasto network infrastrutturale costituito dai sistemi di pagamento privati su dispositivi mobile, che vede la Cina al primo posto al mondo con oltre 800 milioni di utenti.

Finalmente le valute digitali di banca centrale affrontano una “prova su strada” su vasta scala: i dati che arriveranno dalla Cina renderanno presto obsoleto il dibattito teorico attorno alle valute digitali e modificheranno in maniera drastica gli orientamenti, fino ad ora attendisti, dei governi occidentali.