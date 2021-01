La grande crisi del partito repubblicano, fagocitato e diviso dal populismo di Trump

La sedizione di mercoledì non è il punto finale di questa pericolosa traiettoria. Anche se ricostruito dalla sua vecchia guardia moderata e internazionalista, è probabile che il partito resterà diviso, con una forte componente radicale e populista guidata dai successori politici di Trump, da uno dei suoi figli se non ancora da lui stesso. L'alternativa è la scissione e la nascita di un partito nuovo, a destra di ciò che resta della vecchia tradizione conservatrice repubblicana. Nella sua capacità di sintesi politica, l'elettorato americano non ha mai amato un terzo partito. Ma nulla è per sempre.



Per decenni dopo la guerra civile terminata nel 1865, democratici e repubblicani sono stati contemporaneamente progressisti e conservatori, schiavisti e anti-schiavisti, segregazionisti e sostenitori di una società multi-razziale. La differenza più significativa la faceva la geografia, fra Nord e Sud. Il repubblicano californiano Richard Nixon era un conservatore, il democratico bostoniano John Kennedy un progressista: ma entrambi erano anti-segregazionisti (tendevano comunque a non affrontare la questione), anti-comunisti e sostenitori dell'imperialismo americano.



Forse la prima svolta importante nella strada tortuosa che porta al partito repubblicano di Donald Trump fu nel 1964. Firmando il Civil Rights Act che aboliva la segregazione razziale e le “leggi Jim Crow” che la istituzionalizzavano aggirando le norme federali, il democratico e texano Lyndon Johnson ammoniva che, approvandola, i democratici avrebbero perso per sempre il Sud. Accadde come Johnson aveva previsto: salvo eccezioni temporali e personali, gli stati meridionali avrebbero saldamente votato per governatori, senatori e presidenti repubblicani.



Il secondo grande cambiamento lo fece Newt Gingrich, presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti dal 1995 al '99. Il suo “Contract with America” anticipava alcune parti del “Make America Great Again” di Trump. A un Congresso che per tradizione affrontava le decisioni importanti con spirito bipartisan, Gingrich impone un nuovo modello: la faziosità come arma politica. Perfino le decisioni sulla sicurezza nazionale venivano affrontate con spirito partigiano.



Modalità che all'inizio del nuovo millennio diventerà norma con il Tea Party, un caucus radicale di un Partito repubblicano sempre più estremo nel suo conservatorismo. Il primo esempio della forza crescente di questo nuovo spirito intollerante fu nella campagna elettorale del 2008, quando i radicali imposero al partito Sara Palin come vice nella candidatura presidenziale del moderato John McCain, contro Barack Obama e Joe Biden. Sara Palin si dimostrò di una mediocrità politica imbarazzante ma fu una specie di prova generale, alla ricerca del candidato ideale che portasse il loro estremismo ai vertici del potere nazionale: Donald Trump. Il Tea Party era anche legato al movimento evangelista dei “Christians born again”. «Dio ha mandato Donald Trump per liberarci dal male» sarebbe stato uno degli slogan elettorali degli evangelici alle trionfali elezioni del 2016.