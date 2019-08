La grande dieta delle banche: dal 2008 in fumo metà utile

I ricavi medi per cliente, va detto, rimangono storicamente superiori alla media europea (pari a 620 euro) ma ciò non deve trarre troppo in inganno. I volumi retail italiani «sono mediamente più elevati per la ampiezza della gamma prodotti offerti, si pensi ad esempio al risparmio gestito e ai prodotti assicurativi, in un contesto di banco-centrismo del nostro paese», spiega Pastore. Tuttavia, all’orizzonte «si affacciano nuovi operatori, in particolare legati al Fintech, sempre più competitivi che possono rappresentare una minaccia per la generazione di ricavi delle banche”.

Meno costi, ma non basta

A fronte di una netta contrazione dei proventi, le banche come noto hanno reagito con una stretta sul fronte dei costi. I tagli occupazionali hanno interessato gran parte delle banche italiane. Tuttavia, a questi minori costi hanno fatto da contraltare maggiori spese per adeguamenti normativi-regolamentari e per investimenti in tecnologia legati alla trasformazione digitale in atto. L’effetto è che se l’Italia nel 2008 presentava un rapporto tra costi e ricavi pari al 56,3%, negli anni successivi il dato è andato via via crescendo anche per il coincidente calo dei ricavi, per poi assestarsi al 60,5% nel 2018 . «Si tratta di un dato che è un effetto combinato della performance positiva di Intesa Sanpaolo e UniCredit, che presentano cost/income ratio inferiori al 60,5% - aggiunge il consulente - e quella meno virtuosa delle altre banche loro concorrenti e di dimensioni minori in Italia».

L’aspetto confortante è che le banche italiane rimangono più efficienti rispetto alle banche tedesche e francesi. La nota dolente, tuttavia, rimane il costo del credito, che inevitabilmente impatta sull’ultima riga di bilancio. La massa di crediti deteriorati ha fatto balzare gli accantonamenti dal 14 al 22% in dieci anni, contro un 5% a livello europeo.

Inevitabile che, di fronte a questa impennata, si sia assottigliato l’utile per cliente, che è sceso da 357 euro per cliente (2008) ai 141 euro di dieci anni dopo, con un crollo del 60%. L’effetto finale è che, per raggiungere i livelli di produttività media a livello europeo, secondo le stime della società di consulenza, l’Italia nei prossimi anni dovrà aumentare di almeno il 21% i ricavi o, in alternativa, ridurre del 18% i dipendenti, che pure già hanno pagato dazio negli ultimi anni. «Il segmento bancario ha vissuto una trasformazione epocale negli ultimi anni, che però è ancora lontana dall’essere conclusa – aggiunge Pastore – Servirà ridefinire il modello di business cercando nuove opportunità, e il mercato ragionevolmente si dividerà tra chi avrà la forza di rimanere un colosso, chi si sposterà sempre più sulle nicchie offrendo diversi livelli di personalizzazione, e chi invece cavalcherà la digitalizzazione, magari in partnership con le neobanks o i fintech». La sfida della trasformazione, per le banche italiane, è insomma ben lungi dall’essere conclusa.

