La Grande distribuzione dice addio al Meridione. L’inchiesta sul Dorso Sud di venerdì 20 dicembre Tra le inchieste, quella sulle imprese agricole guidate da giovani e quella sulle acque minerali in Basilicata

I gruppi internazionali della Grande distribuzione organizzata stanno abbandonando (o lo hanno già fatto) le regioni del Sud. E anche i grandi gruppi nazionali sono a rischio. Troppo alti i costi: quelli del personale, ma anche gli affitti delle aree dei centri commerciali. Il risiko dei grandi punti vendita è il tema centrale del Dorso Sud allegato al Sole 24 Ore e in edicola venerdì 20 dicembre, distribuito in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tra le inchieste di questo numero del Dorso Sud anche quella sulle acque minerali in Basilicata (più di un miliardo di litri imbottigliati) . In Sardegna sotto la lente la riqualificazione dell’ex miniera di carbone, che ha attirato l’attenzione degli americani. Intervista esclusiva a Felice Delle Femine, direttore generale della Banca di credito popolare di Torre del Greco, che anticipa le misure a sostengo dell’economia. Per chiudere, l’inchiesta sul mondo dell’agricoltura: raddoppiano le imprese guidate da giovani nel Mezzogiorno.