La grande (e rischiosa) scommessa di Wall Street: un taglio dei tassi da 300 punti base

La resilienza di occupazione e inflazione -che per natura offrono dati ritardati rispetto all’andamento del ciclo economico - con ogni probabilità non fermerà la Fed dal compiere un’ulteriore stretta a inizio maggio, da 25 punti base con un tasso che potrebbe arrivare al 5,25%. Il punto è però che il mercato sta già visualizzando un futuro a tassi molto più bassi. Lo spiega il +20% da inizio anno dell’indice tecnologico Nasdaq. Si tratta, tra i grandi panieri, della migliore performance azionaria al mondo.

A questi livelli le tech stocks statunitense quotano 25 volte gli utili, un multiplo che esibivano quando i tassi della Fed erano sotto al 2%. A conti fatti chi sta comprando Nasdaq oggi sta incamerando l’opzione che la Fed sia piuttosto lesta nel tagliare i tassi di circa 300 punti base. Anche se osserviamo i future sui tassi si scopre una stima del mercato piuttosto aggressiva da parte della riserva federale perché le proiezioni vedono un costo del denaro planare al 2,9% entro fine 2024, con già tre tagli dei tassi da 25 punti base tra settembre e dicembre di quest’anno.

Smentendo difatti le dichiarazioni guardinghe di Powell che, memore di quanto accaduto negli anni ’70 - quando l’allora presidente Volcker tagliò subito i tassi ai primi segnali di disinflazione salvo poi subire altre due ondate inflazionistiche - in ogni caso valuterà con molta attenzione le prossime mosse. Il mercato sta già esprimendo il suo verdetto.

Per questo motivo sarà molto importante il meeting del 2-3 maggio dove Powell sarà chiamato ad aggiornare la rotta. A quel punto i mercati potrebbero restare delusi o trovare conferma nel loro movimento d’anticipo perpetrato in questa prima fetta del 2023. C’è però una grande incognita che espone al rischio tutti gli investitori in questo momento.

L’incognita sull’inflazione: tecnica, leggera o dura

Se recessione sarà nessuno può dire se questa sarà tecnica (due trimestri e poi si riparte), leggera (non troppo pesante da digerire) o dura (con un pesante deterioramento degli utili delle società). Le quotazioni del Nasdaq ad oggi sono sbilanciate più su uno scenario da soft landing (Pil cal ma non va sottozero) o recessione tecnica. In caso di “hard landing” gli attuali multipli sarebbero rivisti al ribasso.