La grande fuga di liquidità dall’Italia di marzo 2020: una radiografia

SALDI NETTI TARGET 2 In milioni di euro (Fonte: Banca centrale europea)

BCE - PROGRAMMI DI ACQUISTO TITOLI SUL MERCATO SECONDARIO In miliardi di euro (Fonte: Banca Centrale Europea)

Con il pacchetto di interventi del 12 marzo, la BCE ha avviato dei prestiti LTRO (Long Term Refinancing Operations) di emergenza a 90 giorni al tasso del -0,5%. Le banche italiane hanno preso a prestito 44 miliardi nelle aste del 16,23 e 30 marzo. Questi prestiti non necessariamente comportano un aumento del saldo T2 ma c'è una relazione diretta se – come nel 2011-2012 – le banche utilizzano questa liquidità per acquistare titoli governativi nazionali venduti da investitori esteri.

Nonostante l'afflusso derivante dai prestiti, a marzo le consistenze dei conti di deposito/riserva delle banche italiane presso Banca d'Italia si sono ridotte di 13,3 miliardi. Quindi nel complesso 57 (44+13) miliardi di riserve bancarie sono stati impiegati oltre confine, una parte verosimilmente per l'acquisto di titoli di Stato italiani venduti dall'estero, il resto a fini di ribilanciamento del rischio verso attività finanziarie “sicure” come i Bund tedeschi.

Inoltre il nostro sistema bancario ha utilizzato linee swap in valuta per approvvigionarsi di dollari dalla Federal Reserve per 11,7 miliardi; contabilmente si tratta di un deflusso una tantum di liquidità che incide sul saldo debitorio T2.

Nel contempo i depositi delle amministrazioni pubbliche si sono ridotti di 27,7 miliardi, probabilmente per via del tiraggio di liquidità destinata alle importazioni di emergenza.

Infine, c'è l'impatto del potenziamento dei programmi di acquisto di titoli della BCE: il 12 marzo ulteriori 120 miliardi nell'ambito del programma standard PSPP (Public Sector Purchase Programme) e poi il programma pandemico PEPP. In due mesi si è passati da circa 10 miliardi di acquisti settimanali ad oltre 40 miliardi per l'intera area Euro. Dal bilancio Banca d'Italia, la quota mensile attribuibile al nostro Paese dei due programmi sembra sia stimabile attorno ai 13 miliardi. Questa cifra si riflette totalmente nel saldo debitorio di T2 come deflusso di liquidità perché i titoli sono stati acquistati tutti dall'estero, considerando che le banche italiane sono state compratrici nette di BTP.