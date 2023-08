La grande invenzione delle poste che potevano fermare una guerra

4' di lettura

Oggi spediamo un messaggio contemporaneamente a New York, a Lima, a Sidney, Shanghai o a Pretoria e, magari, quello che spediamo al nostro vicino di scrivania arriva con qualche secondo di ritardo rispetto agli altri; se ordiniamo un libro a Los Angeles o a Hong Kong ci arriva in poco più di un paio di giorni. Il mondo è piccolo o le giornate sono diventate lunghissime? Time is money! Ma non è sempre stato così. Quando un imperatore romano inviava un dispaccio militare urgente da Roma a Londra ci...