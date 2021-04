La grande musica live riparte dal Maggio fiorentino

2' di lettura

«Sembra quasi che la programmazione l'abbia fatta il primo ministro Draghi». Alexander Pereira, sovrintendente del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, è emozionato e felice: l’inaugurazione dell’83esima edizione del Festival – uno dei più antichi e prestigiosi d'Europa – fissata da tempo per il 26 aprile, e trasmessa in streaming e in diretta radiofonica su Radio3 Rai, si svolgerà anche dal vivo, e segnerà la riapertura dei teatri italiani dopo la seconda e terza ondata della pandemia.

Stravinskij in programma

È una sorpresa legata all’ultimo decreto legge Covid, che ha fissato la riapertura dei teatri nelle zone Gialle proprio a partire dal 26 aprile, con un numero di spettatori fissato nel 50% della capienza della sala, con un massimo di 500 persone al chiuso (e 1.000 all’aperto). La sala del Maggio musicale può contenere 1.800 persone, e dunque gli spettatori saranno 500. Sul podio salirà il maestro Daniele Gatti, a dirigere il coro e l’orchestra del Maggio musicale fiorentino in un concerto sinfonico dedicato al compositore Igor Stravinskij, nel 50° anniversario dalla sua scomparsa. Il programma prevede due sinfonie che furono scritte per il cinquantenario dalla fondazione di due grandi orchestre americane, la Boston Symphony Orchestra e la Chicago Symphony Orchestra: la Symphonie de Psaumes e la Sinfonia in do. Il giorno successivo, il 27 aprile, il Maggio Musicale inaugurerà anche la programmazione lirica con l’opera Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea.

Distanziamento e mascherine

«La riapertura dei teatri coincide esattamente con quella del Maggio Musicale Fiorentino – ha sottolineato il sovrintendente Pereira – e io sono molto grato a Draghi di questa “regia fantastica”, simbolo di una grande vittoria. Dopo tanti mesi di attività svolta a sala vuota, con gli spettacoli trasmessi in streaming e registrati, il teatro dunque riparte applicando le procedure di sicurezza: distanziamento, igienizzazione, mascherine. Il maestro Daniele Gatti torna al Maggio dopo il concerto sinfonico della scorsa Pasqua che è ancora possibile vedere in streaming sul sito del teatro (ha già registrato più di 14.000 visualizzazioni). «Per me è un grande piacere tornare ed essere qui al Maggio per inaugurare il Festival in un momento che comunque è ancora di difficoltà: è più di un anno che la musica prosegue a singhiozzo, però non è mai morta».