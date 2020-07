La gravità, una vera attrazione

Galileo

La visione moderna della gravità comincia a emergere con Galileo, cui si devono la legge della caduta libera e la scoperta che Cielo e Terra sono entità della stessa natura, sedi degli stessi fenomeni: la Luna con le sue montagne simili a quelle terrestri, Giove con il suo corteo di satelliti, simili alla Luna e ai pianeti che si muovono attorno al Sole.

Isaac Newton

Ma è con Isaac Newton che i moti dei pianeti e quelli dei corpi che cadono vengono riconosciuti come manifestazioni della stessa forza universale, soggetta a una semplice legge matematica. Newton la enuncia nel terzo libro dei suoi Principia (1687). «La gravità - afferma nella Proposizione VII - esiste in tutti i corpi ed è proporzionale alla quantità di materia contenuta in ciascuno di essi», e poi, con una piccola variante terminologica, precisa: «La gravitazione verso le singole particelle di un corpo è inversamente proporzionale al quadrato delle distanze dei luoghi da tali particelle». Il neologismo gravitatio, al posto di gravitas, è significativo, perché segna il passaggio dalla vecchia concezione della gravità come pesantezza, all’idea della gravità come forza di attrazione reciproca tra i corpi. Quanto alla causa di questa forza, nello Scolio Generale aggiunto alla seconda edizione (1713) dei Principia, Newton confessa di non essere riuscito a dedurla dai fenomeni, e decide di non fare ipotesi.

Per due secoli e mezzo la visione newtoniana della gravità ha dominato la fisica, accumulando innumerevoli successi nell’ambito della meccanica celeste e fungendo da modello per la descrizione delle altre forze della natura. Non fu qualche difficoltà empirica a farla tramontare, bensì l’acuta interrogazione sui fondamenti da parte di un altro genio, Albert Einstein. Perché, si chiede Einstein, la quantità che compare nella legge newtoniana della gravitazione e che misura l’intensità della forza - la «massa gravitazionale» - ha esattamente lo stesso valore della quantità, a priori diversa, che compare nella legge del moto - «la massa inerziale»? Che legame profondo c’è tra la gravità e l’inerzia? La risposta arriverà dal suo capolavoro teorico del 1915, la relatività generale, che riconcepisce integralmente la gravità: non più azione a distanza, ma proprietà geometrica dello spazio, inteso come campo dinamico.

Onde gravitazionali

La più recente conferma di questa teoria, con la rivelazione delle onde gravitazionali provenienti da collisioni di buchi neri e stelle di neutroni, è cosa ben nota. Altre precisissime verifiche ci vengono quotidianamente dagli orologi atomici, che sono in grado di misurare il diverso scorrere del tempo tra un punto posto più in alto (quindi soggetto a una gravità terrestre minore) e un punto posto più in basso (soggetto a una gravità terrestre maggiore): una sorta di rivisitazione moderna del binomio lassù-quaggiù da cui siamo partiti.

Rimangono, tuttavia, alcuni enigmi irrisolti. Il primo riguarda l’incredibile debolezza della gravità, che è miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di volte più debole dell’altra forza che ci è familiare, e che domina il mondo dell’esperienza ordinaria, la forza elettromagnetica. Il secondo enigma è legato al fatto che la gravità è, nello schema teorico attuale, l’unica interazione che ha a che fare con la geometria spaziotemporale. Sono due peculiarità che non sappiamo spiegare. Ci riusciremo, probabilmente, quando saremo in grado di conciliare la teoria della gravitazione con la teoria quantistica - il grande obiettivo della fisica contemporanea.