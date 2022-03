La guerra affonda i listini europei: ecco quali sono i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una vera tempesta si è abbattuta sui listini europei nell’ultima settimana. L’intensificazione della guerra in Ucraina, il rischio nucleare e l’impatto delle sanzioni hanno affondato le Borse del Vecchio continente con perdite a due cifre. Milano ha lasciato sul terreno il 12,8% e il Dax poco più del 10 per cento: sembra di essere ripiombati nel pieno della crisi pandemica. Più contenuto il calo degli Emergenti (-2,3%) e anche di Wall Street con l’S&P 500 che flette dell’1,2%. In rialzo le Borse ...