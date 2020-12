La guerra dei budget riporta Israele sulla via delle urne

La fine dell’era Netanyahu?

Se non si troverà una soluzione entro oggi – ipotesi ormai data per altamente improbabile - il Parlamento di Gerusalemme si dissolverà automaticamente. Ma questa volta sarà probabilmente diverso.

Perché Netanyahu rischia di perdere anche lo scettro di leader dei conservatori, che deteneva da oltre vent’anni. Secondo i sondaggi il nuovo partito di destra («Nuova speranza») annunciato lo scorso mese da Gideon Sa’ar, un grande alleato di Bibi all’interno del Likud fuoriuscito dal partito, è già la seconda forza del Paese. Questa volta Bibi non potrà più costruire una campagna militare contro la sinistra rea, a suo giudizio, di consegnare il Paese agli arabi.

Non potrà certo etichettare Sa’ar, e ancora meno Naftali Bennett, altro suo alleato e leader del partito di destra «La casa Ebraica», come collaboratori della sinistra. Incalzato dalle proteste per la gestione della pandemia, e per il processo in cui è imputato per tre casi di corruzione (spostato nuovamente all’inizio del prossimo anno), Bibi si trova a combattere la battaglia politica più importante della sua vita. In gioco è la sua sopravvivenza come leader politico.

Con una fronda interna che rischia di indebolire la sua figura e nuovi aspiranti leader, anche Gantz ha i suoi bei grattacapi. E anche lui affronta questa nuova tornata elettorale ai minimi della sua popolarità, minata soprattutto dalle sue decisioni di proseguire l’esperimento con Netanyahu nonostante diversi deputati del suo partito e della sua coalizione fossero irritati anche dai rinvii del processo di Netanyahu e dai potenziali tentativi per farlo deragliare. Ecco perché nelle quarte elezioni potrebbe davvero uscire qualcosa di nuovo. E non è detto che non possa anche essere qualcosa di buono e duraturo per la sola vera democrazia del Medio Oriente.