La guerra dei chip di Lab24 è finalista agli Information is Beautiful Awards 2023

Sotto il coordinamento del giornalista Luca Salvioli con la digital design director del Sole 24 Ore Laura Cattaneo, Lab 24 ha già conquistato tre premi in tre anni: nel 2021 infatti ha ricevuto il primo premio come “Best individual editorial experience” dei Lovie Awards, il riconoscimento più prestigioso in Europa per le eccellenze digitali, per ‘Cose che noi umani', la cronistoria visual degli eventi legati alla pandemia, ed è stata premiata ai Webby Awards nella categoria “Websites and Mobile Sites”, per la Best Navigation/Structure: i Webby Awards sono il riconoscimento internazionale più prestigioso per le eccellenze digitali, conferito dai membri dell'International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS). Nel 2022 ha vinto il Premio Data Journalism del Glocal festival, il festival del giornalismo digitale, con il longform “Più alberi per salvare il clima delle città”, realizzato in collaborazione con Dalk-Data Talk.

