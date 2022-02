La guerra colpisce i listini europei: continuerà? I livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella settimana contrassegnata dall’avvio della guerra russa in Ucraina i listini azionari hanno avuto reazioni molto variegate. Dopo un avvio pesante, il mercato Usa ha prontamente recuperato e così S&P 500 e Nasdaq chiudono addirittura l’ottava con un progresso intorno all’1 per cento. Affondano gli Emergenti con l’indice Msci settoriale giù del 5% zavorrato da Hong Kong. In Europa il Dax ha messo a segno un calo di poco più del 3% mentre per Milano il rosso è stato del -2,8 per cento. Il tema ...