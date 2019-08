Schiarita su dazi, Borse in rialzo. A Piazza Affari bene le banche, spread in area 200 La scontro Usa-Cina affossa le piazze asiatiche, ma gli indici europei trovano la via dei rialzi, dopo le rassicurazioni di Trump da Biarritz su una riapertura del dialogo con Pechino. La valuta cinese scivola ai minimi da febbraio 2008, mentre la liquidità si sposta su asset sicuri come l'oro, arrivato fino ai massimi dal 2013. A Piazza Affari bene le banche, ritrovano quota le auto di Stefania Arcudi

Yuan ai minimi da 11 anni, un assaggio del possibile impatto dei dazi

A metà seduta le Borse europee si confermano in buon rialzo, scrollandosi di dosso le incertezze dell'avvio, con Milano che allunga il passo ed è la migliore del Vecchio Continente. I contrasti tra Wahington e Pechino degli ultimi giorni preoccupano gli investitori, che temono una frenata economica, ma l'escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina non spaventa le Borse europee, che trovano la via dei rialzi dopo una prima parte di giornata in calo contenuto (segui l'andamento degli indici) .

Il Vecchio Continente trova il guizzo positivo, quindi accelera, dopo le rassicurazioni di Donald Trump su una possibile e imminente ripresa delle trattative commerciali con la Cina. Piazza Affari è sostenuta anche dal restringimento dello spread, che aveva aperto in rialzo a 203 punti, dai 199 di venerdì, e si è riportato ora a 200 punti. Bene Parigi e Madrid, guadagni leggermente più contenuti per Francoforte dopo che l'indice Ifo dell'economia tedesca è calato ad agosto più delle aspettative (da 95,7 a 94,3 punti, contro i 95 attesi dagli analisti). Londra è chiusa per festività (Summer Bank Holiday).

Venerdì Pechino aveva preannunciato nuovi dazi su 75 miliardi di dollari di importazioni americane, in risposta alle tariffe su 300 milioni di dollari di prodotti cinesi decise da Washington. La contromossa del presidente americano Donald Trump non si è fatta attendere: nel weekend ha minacciato di inasprire i dazi già esistenti e quelli che scatteranno il primo settembre e il 15 dicembre. Questo ha scatenato un effetto domino sui mercati: gli indici azionari sono in deciso calo, lo yuan è calato ai minimi in 11 anni ed è scattata la corsa ai beni rifugio, con l'oro che si è portato ai massimi da aprile 2013.

Trump ha poi gettato acqua sul fuoco, parlando di una imminente ripresa delle trattative. «La Cina ha contattato la scorsa notte i nostri negoziatori per il commercio e ha chiesto di tornare al tavolo delle trattative, cosa che faremo. Penso che vogliano fare qualcosa. Sono stati colpiti molto duramente, ma capiscono che questa è la cosa giusta da fare e ho grande rispetto per questo. E' uno sviluppo molto positivo per il mondo», ha detto il presidente americano, sottolineando che ora Cina e Stati Uniti «stanno parlando». Il riferimento di Trump è alle parole del vicepremier cinese Liu He che ha espresso la «volontà di risolvere la questione (commerciale) con collaborazione e consultazioni, in modo calmo e opponendosi in modo risoluto a una guerra commerciale», perché l'escalation delle tensioni «non dà benefici a Cina e Stati Uniti e non è nell'interesse delle persone in tutto il mondo».



Occhi su Milano e sulla crisi di Governo

L’attenzione è puntata su Piazza Affari, dove si osservano le trattative per la formazione di un esecutivo M5S-Pd da concordare entro domani in alternativa al ritorno al voto in autunno. Per quanto riguarda i titoli, sul FTSE MIB vanno bene le banche, in attesa di sviluppi sulla crisi di Governo, e Fiat Chrysler Automobiles, sostenuta dal recupero del comparto auto (+1,19% l'Euro Stoxx 600 auto, il migliore in Europa). Lo stesso vale per Ferrari e Pirelli . Ancora debole, ma in recupero rispetto alla prima parte di giornata, i titoli del lusso come Moncler e Salvatore Ferragamo. Realizzi sulla Juventus , nonostante la vittoria nella prima partita di campionato, con gli addetti ai lavori che si concentrano più sulle possibili mosse di mercato del club. Fuori dal listino principale, Mediaset è in rialzo, dopo che Vivendi (-0,43% a Parigi) ha presentato una richiesta al Tribunale di Milano per «ottenere un provvedimento urgente idoneo a tutelare il diritto di partecipare e votare, con le azioni a lei intestate (pari al 9,99% dei diritti di voto), all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset del 4 settembre 2019».

Borse asiatiche in calo, ma senza crolli

Seduta negativa per le principali piazze asiatiche, ma il deciso ribasso di Tokyo (oltre il 2%) si riflette solo parzialmente sulle piazze della Cina continentale. Sul calo delle piazze cinesi, che chiudono alcune ore dopo Tokyo, forse ha influito la possibilità di scontare l'ennesimo cambio di tono del presidente Usa Donald Trump nei confronti della Cina. Trump al risveglio in Francia dopo il G7 di Biarritz ha fatto un commento «colomba» sulla guerra commerciale con la Cina sulla scia delle parole concilianti espresse dal capo negoziatore di Pechino alcune ore prima. Il risultato è che a Shanghai l'indice composito ha perso solo l'1,17% a 2.863,57 punti mentre il finale della Borsa di Shenzhen mostra un contenuto -0,7% a 1.566,57 punti. Molto peggio ad Hong Kong ma non è una sorpresa. Gli scontri tra i manifestanti e la polizia sono ripresi anche stamani e il clima appare di chiusura totale tra manifestanti e la Governatrice dell'ex colonia britannica. A Hong Kong quindi l'indice Hang Seng ha ceduto l'1,9% (pari a un calo di 499 punti) a 25.680,33 punti.

Yuan a minimi da 11 anni, oro al massimo dal 2013

L'escalation della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina pesa sulla moneta cinese, che è scivolata ai minimi in 11 anni. Lo yuan è calato fino a 7,15 per dollaro, il punto più basso da febbraio 2008. Sul mercato offshore, lo yuan è sceso fino a 7,185 sul dollaro, il valore più basso da quando sono cominciate le contrattazioni internazionali della valuta nel 2010. In discesa anche la lira turca e le valute asiatiche emergenti, con gli investitori che si sono spostati su asset considerati più sicuri. La liquidità va verso i porti considerati sicuri: gli acquisti spingono velocemente il rendimento del titolo di stato Usa decennale sotto l’1,55% e l'oro è salito fino ai massimi da aprile 2013 a 1.565 dollari per oncia.

