La guerra commerciale Usa-Cina potrebbe durare all’infinito

La notizia dell’accordo raggiunto nel fine settimana tra Stati Uniti e Cina per rinviare l’entrata in vigore dei dazi ha infuso una notevole dose di ottimismo sui mercati finanziari. Ci sono Borse, come quella di Francoforte, che hanno messo a segno un rialzo settimanale di oltre il 4% sulla scommessa dell’intesa poi raggiunta nel fine settimana. L’ennesima dimostrazione di quanto il tema della guerra commerciale stia acquistando importanza nel dare la rotta ai listini.

L’accordo siglato sabato blocca l’aumento dei dazi già in vigore su 250 miliardi di merci importate dalla Cina dal 25 al 30% ed è un risultato che è stato giustamente accolto positivamente dagli investitori. Ma per il momento siamo ancora alla fase uno delle trattative, come l’ha ribattezzata il presidente Donald Trump. La guerra commerciale resta ancora una spada di Damocle che pende sull’economia mondiale e sui mercati. Lo ha ricordato di recente il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin ammonendo che, in mancanza di un’intesa più ampia, il prossimo 15 dicembre scatteranno i dazi su merci cinesi per 156 miliardi.

La partita resta aperta e l’incontro tra l’inquilino della Casa Bianca e l’omologo Xi Jinping in programma per il prossimo mese in occasione del summit per la cooperazione economica che si terrà in Cile sarà decisivo per le sorti della trattativa. La speranza degli investitori è che un’intesa tra Stati Uniti e Cina possa essere finalmente raggiunta togliendo di mezzo un fattore di incertezza che da mesi sta tenendo in ostaggio l’economia mondiale.

