La guerra dei dazi? La pagano imprese e consumatori

Il risultato dell’indagine non può stupire. I dazi si comportano come tasse sull’acquisto di beni e, nonostante le affermazioni del presidente Usa Donald Trump, a pagarle non è il Paese esportatore (al massimo le imprese esportatrici possono decidere di abbassare i prezzi di vendita).

L’impatto diretto sull’inflazione negli Usa, continua la ricerca, può essere contenuto, ma potrebbe diventare più forte in caso di aumento dei prezzi da parte delle aziende domestiche che operano sul mercato “protetto” dai dazi (come appunto è avvenuto per le lavatrici).

Secondo uno studio della Federal Reserve di New York, l’aumento dei dazi al 25% su 200 miliardi di dollari di import dalla Cina, l’ultima salva sparata dal presidente Donald Trump, costerà 106 miliardi di dollari l’anno alle famiglie americane: in pratica, l’escalation costerà in media 800 dollari all’anno a ogni nucleo. Una stima in linea con quella di Trade Partnership Worldwide, un centro studi che collabora con le lobby contrarie ai dazi.

Chi guadagna con i dazi

Gli effetti sui produttori sono meno univoci: «Ci sono alcuni vincitori e molti perdenti», afferma la ricerca.

Tra i primi ci sono, negli Usa, le imprese che producono per il mercato domestico beni esposti alla concorrenza di prodotti importati dalla Cina, diventati, questi ultimi, meno competitivi per effetto dei dazi. Lo stesso discorso vale in Cina per chi produce beni in concorrenza con il made in Usa.