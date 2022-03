La guerra e i dubbi dell’investitore sull’acquisto della casa a Sanremo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ho in corso una trattativa per l’acquisto di una seconda casa a Sanremo, località nella quale mi piacerebbe trascorrere alcuni mesi all’anno essendo da poco pensionato. Vi chiedo se l’acquisto di un immobile in questo periodo possa determinare un rischio maggiore rispetto al solito, oppure se al contrario possa essere visto come un investimento preferibile al mercato finanziario.

Giuseppe M.

Risponde FABIANA MEGLIOLA, responsabile ufficio studi Tecnocasa



Il mattone...