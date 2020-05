La guerra fredda commerciale e le illusioni dei falchi occidentali Con la sua storia di ricomposizione politica dopo la seconda guerra mondiale l’Europa può inserirsi come modello di integrazione pacifica di Fabrizio Onida

Con la sua storia di ricomposizione politica dopo la seconda guerra mondiale l’Europa può inserirsi come modello di integrazione pacifica

Non basta la guerra globale in corso contro la pandemia e i 90mila morti da Covid-19 negli Usa a frenare le pulsioni di Trump e di parte dell’elettorato repubblicano statunitense verso scenari da guerra fredda dell’Occidente contro la Cina comunista. Una Cina ormai da tempo proiettata all’inseguimento di un nuovo ruolo di potenza tecnologica, simboleggiato tra l’altro dai successi di Huawei nella sfida del 5G, e accusata (ancora senza prove certe) di avere nascosto i primi segnali di una fuga accidentale dal laboratorio biologico sperimentale di Wuhan.

La guerra dei dazi, iniziata due anni fa da Trump per ridurre le importazioni americane di acciaio e alluminio con pretestuose motivazioni di difesa della sicurezza nazionale, ha subìto lungo i mesi una forte accelerazione con mosse e contromosse che negli Usa hanno generato più danni che benefici alle chance di Trump per una rielezione a novembre. I grandi importatori-rivenditori americani di beni di consumo (a partire da Gap, Macy’s, J.C. Penney) lamentano forti cadute degli affari. La strategia protezionistica degli Stati Uniti si è rapidamente dimostrata inefficace, dal momento che la produzione domestica di beni sostitutivi delle minori importazioni dalla Cina di beni tradizionali lungo gli anni è quasi scomparsa dal mercato, mentre le immancabili ritorsioni cinesi colpiscono le imprese americane esportatrici (non solo nelle grandi aree cerealicole del Midwest). Qualche recente segnale di distensione fra il negoziatore Usa Robert Lighthizer e il vice-premier cinese Liu He non basta a controbilanciare gli allarmi per la drammatica recessione globale da Covid-19.

Al tempo stesso non si è fermata la corsa di Pechino verso la conquista di ambiziosi traguardi di progresso scientifico e padronanza tecnologica nei campi più avanzati come intelligenza artificiale, semiconduttori, 5G, quantum computing, biotecnologie, aerospazio e diversi altri ancora. Il grande programma Made in China 2025 prevede che l’industria domestica dei semiconduttori (al cuore delle nuove tecnologie) arrivi presto a coprire la quasi totalità della domanda interna, pur continuando a far parte – forte della propria specializzazione – di catene del valore molto ramificate tra produttori localizzati nei cinque continenti.

Sono catene del valore che vedono la produzione di impianti cinesi sempre più intrecciata con forniture di hardware e software distribuite in un ampio arco geografico che va dall’Asia del Sud (India, Pakistan) al Sud Est Asiatico (Thailandia, Malesia, Vietnam, Filippine) al Giappone. Si tratta di un’area enorme e crescentemente dotata di infrastrutture che favoriscono l’interconnessione fra investitori americani, europei e asiatici, continuamente alla ricerca di un assetto ottimale sotto il profilo dei costi e della logistica, anche per governare l’impatto di eventi dirompenti come Covid-19 che impongono frequenti rilocalizzazioni dei fornitori.

L’improvvido ritiro di Trump nel 2017, all’inizio del suo mandato presidenziale, dal neonato progetto del Tpp (Trans pacific partnership) ha aperto una prateria all’ambizione di Xi Jinping di configurare la Cina come perno di 22 Paesi (inclusi Giappone, Australia e Nuova Zelanda) dell’area tecnologica e commerciale più dinamica del secolo.