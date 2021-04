La Guerra Fredda economica prossima ventura

Ma in America, dove Truman era quotidianamente vilipeso per la sua ignavia verso l’Urss, montava l’ossessione per il comunismo. La pietra angolare della politica estera dal 1946 al 1950 divenne il containment. Quando Mao, il 1° ottobre del 1949, proclamò la Repubblica Popolare i Qanon dell’epoca diffusero la calunnia che nell’amministrazione Truman si cospirasse in appoggio ai comunisti cinesi.

Insomma le atmosfere tossiche sulle rive del Potomac obliterarono l’opportunità di compiere quell’audace mossa del cavallo che il pragmatismo cinese avrebbe propiziato. La firma del trattato di amicizia,

alleanza e assistenza reciproca con l’Urss il 14 febbraio 1950 e poi lo scoppio della Guerra di Corea nel giugno del 1950 portarono la Cina in rotta di collisione con gli Usa. Prima che Washington riaprisse un canale con Pechino dovettero passare oltre due decenni di disastri epocali: il genocidio dei proprietari terrieri, il Grande Balzo in Avanti, la Rivoluzione Culturale, il Vietnam.

Nel frattempo emerse un altro paradosso. Tra le due potenze atomiche comuniste divamparono furibonde divergenze ideologico-politiche in seguito alla destalinizzazione (che Mao riteneva un errore) e culminarono nel 1969 in una guerra per le dispute sul confine dell’Ussuri. Nel 1971, solo un falco anticomunista come Nixon, poteva sfruttare la situazione senza essere accusato di appeasement verso la Cina. Mao aveva scatenato le Guardie Rosse contro i nemici interni nel Partito Comunista, in primis Deng Xiaoping e il Presidente della Repubblica, Liu Shaoqi, decisi a defenestrarlo. Ma le faide interne non si erano placate e l’economia era allo stremo. Il 13 settembre 1971 moriva in un incidente aereo, tuttora avvolto nel mistero, Lin Piao, che la Costituzione designava come erede del

Grande Timoniere. Al vertice consolidò il potere la Banda dei Quattro, capeggiata da Jiang Qing,

terza moglie di Mao.

La “diplomazia del ping pong” e l’incontro tra Nixon e Mao il 21 febbraio 1972, scaturì da due debolezze. Nel cimitero economico regredito al baratto, il potere ed il prestigio di Mao traballavano. Nixon stava perdendo il Vietnam, l’America Latina era un calderone di guerriglie anti-yankee, il crollo del sistema di Bretton Woods aveva inferto una clamorosa batosta all’economia e al prestigio internazionale, degli Usa. Al fine di bloccare la spirale inflazionistica Nixon impose il blocco dei prezzi e dei salari, una misura da tempo di guerra o da economia pianificata.

La normalizzazione delle relazioni con la Cina in chiave anti-sovietica mondarono (per poco)

la sfilza di fallimenti.