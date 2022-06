La guerra ha risvegliato lo spettro della stagflazione e della sfiducia nel futuro

Il combinato di altissima inflazione energetica (il livello dei prezzi a maggio è 1,7 volte il livello di un anno prima), alta inflazione diffusa (+7,3% a maggio) e grande incertezza hanno spinto al ribasso le prospettive di crescita per il 2022. Secondo il Documento di economia e finanza del Mef la crescita 2022 sarà pari al 3,1%, secondo la stima di giugno dell’Ocse sarà del 2,5% e anche secondo The European House – Ambrosetti la crescita sarà tra 2,3% e 2,8 per cento.

Questo incrocio pericoloso con un’inflazione un multiplo più alta del tasso di crescita del Pil sta costringendo tutti a riesumare un termine, stagflazione, che avevamo archiviato negli anni 70.

La stagflazione è la situazione in cui si hanno alta inflazione e bassa (o scarsa) crescita, ed è una condizione complessa da affrontare perché i tipici strumenti di politica monetaria ed economica possono rispondere a solo uno dei due problemi, potenzialmente inasprendo l’altro. Ad esempio, la Fed ha già alzato i tassi di 0,75 e ha annunciato altri rialzi, mentre la Bce ha annunciato la fine degli acquisti di titoli e l’inizio del percorso di rialzo dei tassi già a luglio e poi a settembre, una mossa naturale nella lotta all’inflazione. Il contraltare è che l’aumento dei tassi è un elemento che disincentiva gli investimenti, e quindi la crescita. Questo si nota anche dall’indicatore che misura le prospettive degli investimenti a sei mesi. Dopo un anno di valori molto elevati e grande fiducia (anche grazie al Pnrr) si scende in territorio negativo.

La disamina si completa analizzando l’indicatore che misura le prospettive dell’occupazione a sei mesi, che assumendo valori pari a -22,8 certifica la sfiducia anche in questo contesto. L’analisi del quadro occupazionale porta a un’ultima riflessione. Il 60% del Pil è costituito dai consumi delle famiglie che dipendono, a loro volta, dai salari. I dati Ocse evidenziano come, nell’ultimo trentennio, i salari reali in Italia si siano ridotti del 2,9%, mentre nel resto dei Paesi occidentali sono cresciuti, talvolta a doppia cifra.

Aggiungo che la soglia di povertà calcolata dall’Istat – per le famiglie monocomponente – varia tra 613 e 812 euro, a seconda della collocazione geografica. L’importo medio del Reddito di cittadinanza ammonta a 563 euro. Non intendo addentrarmi in discussioni sulla validità o meno dello strumento, sulla necessità di eventuali correttivi o altro: mi limito a osservare che questo ammontare non permette di uscire dalla soglia di povertà. Sostenere che questo strumento sia concorrenziale ai salari equivale a dire che tali salari condannano alla povertà: se i nostri livelli salariali sono così bassi, non c’è speranza di poter innescare una crescita dei consumi e, quindi, del Pil dell’intero Paese. Siamo appena saliti su un ottovolante pericoloso: allacciamo le cinture di sicurezzaa.



Managing partner e Ceo, The European House – Ambrosetti