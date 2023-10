La guerra Israele-Hamas spinge le azioni delle industrie della difesa

Thales e Dassault

Sempre prendendo come riferimento il 6 ottobre, in Francia i titoli di Thales hanno guadagnato l’8,5%, quelli di Dassault Aviation (che costruisce i caccia Mirage e Rafale) il 5,4 per cento. La britannica Bae Systems, numero uno in Europa nel comparto delle armi e difesa, ha avuto un incremento del 7,5 per cento. La svedese Saab, che costruisce i caccia Gripen, dal 6 ottobre ha avuto rialzi del 6,1%, mentre rispetto alla fine del 2021 le sue azioni hanno fatto una corsa del 141,8 per cento.

Ribassi per Boeing, Airbus e Rolls-Royce

Al contrario, lo scoppio della nuova guerra ha portato nuovi timori per il trasporto aereo commerciale. Si spiega così il ribasso delle azioni di due giganti dell’aerospazio, Boeing (-4,6%) e Airbus (-0,1%), i due grandi produttori mondiali di jet per trasporto passeggeri e merci. In ribasso dal 6 ottobre anche le azioni della britannica Rolls-Royce (-3,4%), che produce motori per i jet commerciali e gli aerei da guerra e per navi. Ma dall’inizio di quest’anno il valore di Borsa è raddoppiato. Nei giorni scorsi la società ha annunciato che taglierà da 2.000 a 2.500 posti di lavoro (su 42.000) per essere più efficiente.

