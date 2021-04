La guerra tra l’Uefa e la Super Lega è come il caso Alitalia

3' di lettura

La Super Lega, il progetto del calcio del futuro, è durata solo due giorni, ma è stato abbastanza per capirne la natura: una guerra tra modelli di business, di cui abbiamo assistito solo alla prima battaglia.

Da un lato c’è il modello Uefa, certo non privo di difetti, che è il risultato storico della specificità dell’industria-calcio: competizione, cooperazione, rilevanza socio-politica.

Le società calcistiche sono in competizione tra loro, come in ogni industria. Allo stesso tempo però devono cooperare, perché le partite si giocano in due; l’analogia più semplice è quella con l’industria bancaria: le banche devono competere, ma nel contempo cooperare per far funzionare il sistema dei pagamenti, altrimenti i servizi di ciascuna valgono meno – meno sono gli sportelli Bancomat,

meno vale il servizio Bancomat. Infine, offrono un prodotto –

il calcio – la cui valenza sociale e culturale attira l’attenzione della politica – come si è visto anche in questi giorni – e consente

da sempre di non rispettare il vincolo di bilancio, come accade agli Stati con il loro debito pubblico.

Dall’altro lato c’è il modello Super Lega, basata sul presupposto

che il calcio è un business come un altro; quindi le valutazioni fatte dalle “Dodici Sorelle”, e dalla banca d’affari JPMorgan, sono

state esclusivamente economiche e finanziarie. Un piano

concepito in tre passi.

Il primo passo era quello della governance: la Super Lega avrebbe avuto la classica struttura di una società per azioni, controllata dalle Sorelle, azionisti con quote paritetiche. Anche la Uefa è una società di capitali, di diritto svizzero, ma il suo governo è collegiale. Una differenza cruciale per le Sorelle, socie paritetiche della nuova entità.