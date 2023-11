«La guerra non ha vincitori, siamo tutti perdenti qui»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Vincere la guerra non è una soluzione, perché nessuno con la guerra può uscirne vincitore». Na’ama Barak Wolfman ha un tono pacato, ma affranto da quanto è successo in Israele il 7 ottobre scorso e dalla guerra che ne è scaturita. Da circa dieci anni è attivista nell’associazione Women Wage Peace e solo il 4 ottobre scorso ha partecipato alla manifestazione congiunta con l’associazione palestinese Women of the Sun. Due movimenti separati che lavorano insieme per promuovere la pace.

«Stavamo organizzando un evento importante che fosse occasione d’incontro, perché molti israeliani non conoscono i palestinesi e viceversa. Ora ci limitiamo a incontri in videoconferenza, ma sono importanti per non interrompere il dialogo» spiega Wolfman, che vive fra Gerusalemme e Tel Aviv vicino all’aeroporto, da dove si sentono le bombe in lontananza.

Loading...

Perché Women Wage Peace

«Sono entrata in questo movimento quando la mia prima figlia doveva iniziare il servizio militare e mi sono resa conto che in caso di guerra avrebbe potuto trovarsi in pericolo. Le mie prime due figlie hanno ora finito il militare e il più piccolo di 17 anni dovrà iniziarlo fra poco. Questa situazione fa ancora più paura» spiega Wolfman, che prosegue: «Mia figlia ha passato le ultime settimane fra un funerale e l’altro. Quello che è successo il 7 ottobre è stato uno shock, i sentimenti in Israele sono molto forti e prevale la rabbia. Ora è difficile parlare di pace ad alta voce. Abbiamo bisogno di tempo per far depositare le emozioni».

E alla domanda se le immagini dei morti e dei feriti a Gaza non provochino reazioni in Israele, Wolfman risponde con capacità di lettura dei sentimenti umani: «Il dolore in questo momento è così grande per gli israeliani che non c’è spazio per avere empatia per altri». Tanto vero quanto devastante in questo momento per chi ha cercato di costruire spiragli di pace: «Ora c’è rabbia, c’è dolore e non c’è più fiducia. Ma non abbiamo altre opzioni all’infuori della pace, perché noi siamo qui per restare e loro anche».

La priorità sono gli ostaggi

Ora gli sforzi sono concentrati sul riportare a casa i 242 ostaggi in mano ad Hamas. La preoccupazione è che vengano dimenticati nell’ambito del conflitto, così l’associazione, nata nel 2014 all’indomani della guerra di Gaza durata 50 giorni, lavora perché nomi e volti siano diffusi il più possibili. Come quello di Vivian Silver, 74enne di origine canadese, fra le fondatrici di Women Wage Peace. È stata catturata da un gruppo di miliziani di Hamas che ha devastato il kibbutz Be’eri, dove viveva, assassinando oltre cento dei mille abitanti.